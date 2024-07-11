РУС
Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнецепек" на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Штурмовую группу из четырех оккупантов ликвидировали украинские воины неподалеку от Волчанска. ВИДЕО 18+

армия РФ (20613) уничтожение (7951) Донецкая область (10819)
Топ комментарии
+21
Страшна штука. Дроноводам респект.
11.07.2024 14:57 Ответить
+15
на атоми!
11.07.2024 14:49 Ответить
+12
Солнцепьок перегрівся. Сонячний удар.
11.07.2024 15:23 Ответить
на атоми!
11.07.2024 14:49 Ответить
На матомы
11.07.2024 15:25 Ответить
нет. может ранены....вылечат ребят.
12.07.2024 18:16 Ответить
Назву потрібно було б надати при розробці "Ядро в центрі сонця" - температура випаровує екіпаж за одну мить на концерт кАбздона
11.07.2024 14:49 Ответить
Отримав сонячний удар,перегрівся мал-мал!!))
11.07.2024 14:51 Ответить
Бііііг бада буууум ))
11.07.2024 14:54 Ответить
Страшна штука. Дроноводам респект.
11.07.2024 14:57 Ответить
Экстерминатус моментус!
11.07.2024 15:22 Ответить
Нашматкус ************
11.07.2024 15:23 Ответить
авадакєдавра, мля
12.07.2024 08:25 Ответить
Гандзюки кращі
11.07.2024 14:58 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
11.07.2024 15:03 Ответить
super
11.07.2024 15:14 Ответить
Анігіляція
11.07.2024 15:19 Ответить
Солнцепьок перегрівся. Сонячний удар.
11.07.2024 15:23 Ответить
Цікаво, вижили чи ні 🤭
11.07.2024 15:26 Ответить
на концерт кабздона їх пропустили поза чергою. Миттєво.
11.07.2024 16:42 Ответить
Це шо виходить, зниклі безвісти?
11.07.2024 15:27 Ответить
І маладая нє уzнаєт, какой у парня бил канєц...
11.07.2024 15:28 Ответить
Суржиком - "Всем погібшим здаровя і харошего настроєния"
11.07.2024 15:42 Ответить
Це гарно!
11.07.2024 16:51 Ответить
якщо принцип дії відомий, то чому ми не робимо таке для своїх РСЗО ???
11.07.2024 17:29 Ответить
Бо це дуже специфічна зброя, яку дуже важко ефективно застосовувати. А ще вона, як бачимо - ДУЖЕ вибухонебезпечна. Загарбники втратили чи не більше половини наявного парку таких установок вже. При цьому якоїсь реальної користі від них на фронті вони не мають.

Причина в тому, що воно стріляє на 3-5 км лише. Точність в нього +/- квартал. А так як весь БК воно тягає на собі в неброньованому корпусі - то будь-який копійчаний дрончик робить з цієї дури феєрверк.

З-за всього перерахованого, в наших західних партнерів такого теж немає. Бо хєрня.
12.07.2024 22:01 Ответить
не розумію нащо викладати відео, якому вже мінімум півтора року?
11.07.2024 20:37 Ответить
це ти як зʼясував?
12.07.2024 08:27 Ответить
методом візуального спостереження і згадуванням за допомою памяті
12.07.2024 13:45 Ответить
а які небудь факти в тебе є, окрім твоїх візуальних фантазій і оманливих спогадів?
12.07.2024 14:43 Ответить
Не такий вже страшний цей "Солнцепьок". В нього дальність лише 4км, тож можна лупити з багатьох видів зброї, що й було зразково зроблено на цьому відео
11.07.2024 20:47 Ответить
Озвучка супер!!!!
11.07.2024 20:52 Ответить
Play again? yes! Там позаду ще одна падлюка їхала.
11.07.2024 21:35 Ответить
Шось знайоме відео, тоси хлопають один в один😁
11.07.2024 23:23 Ответить
У них дэжавю ))
14.07.2024 11:02 Ответить
сонцепеки всегда красиво разрывает.
12.07.2024 14:20 Ответить
 
 