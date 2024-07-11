Уничтожение вражеской ТОС-1А "Солнцепек" на покровском направлении. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 59-й ОМПБр имени Якова Гандзюка уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнецепек" на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Зэлэный_Змий
11.07.2024 14:57
Vladimir Cherkasov
11.07.2024 14:49
morfo morfo
11.07.2024 15:23
Причина в тому, що воно стріляє на 3-5 км лише. Точність в нього +/- квартал. А так як весь БК воно тягає на собі в неброньованому корпусі - то будь-який копійчаний дрончик робить з цієї дури феєрверк.
З-за всього перерахованого, в наших західних партнерів такого теж немає. Бо хєрня.