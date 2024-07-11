Штурмовую группу из четырех оккупантов ликвидировали украинские воины неподалеку от Волчанска. ВИДЕО 18+
Украинские воины ликвидировали вражескую штурмовую группу из четырех оккупантов вблизи Волчанска на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела уничтоженных россиян.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+12 Frol Fedoroff
показать весь комментарий11.07.2024 11:11 Ответить Ссылка
+11 Wild MadDog
показать весь комментарий11.07.2024 11:12 Ответить Ссылка
+7 stathunt80 777
показать весь комментарий11.07.2024 11:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо не.....уй шастати 🤬