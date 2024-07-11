Штурмовую группу из четырех оккупантов ликвидировали украинские воины неподалеку от Волчанска. ВИДЕО 18+

Украинские воины ликвидировали вражескую штурмовую группу из четырех оккупантов вблизи Волчанска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела уничтоженных россиян.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

