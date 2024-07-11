РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9006 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 448 18

Штурмовую группу из четырех оккупантов ликвидировали украинские воины неподалеку от Волчанска. ВИДЕО 18+

Украинские воины ликвидировали вражескую штурмовую группу из четырех оккупантов вблизи Волчанска на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела уничтоженных россиян.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Спецназовцы СБУ униичтожили российские ЗРК "Тор-М2" и "Бук". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) Харьковщина (5577) уничтожение (7951) Волчанск (443)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
до Золкіна на бесіду вже не потраплять
показать весь комментарий
11.07.2024 11:11 Ответить
+11
Вдалого Вам полювання 35-а Славетна! Божого захисту та наснаги!
показать весь комментарий
11.07.2024 11:12 Ответить
+7
Хочете сказати ,що перший труп на відео в такому вигляді вчора йшов на штурм Вовчанська ?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до Золкіна на бесіду вже не потраплять
показать весь комментарий
11.07.2024 11:11 Ответить
Так це ж було вже
показать весь комментарий
11.07.2024 11:26 Ответить
Вдалого Вам полювання 35-а Славетна! Божого захисту та наснаги!
показать весь комментарий
11.07.2024 11:12 Ответить
Помойму там опарыши на них напали и съели, но контролька тоже приветствуется, а то по ночам шастают по посадкам зомбаками и воют, воют...
показать весь комментарий
11.07.2024 11:24 Ответить
Хочете сказати ,що перший труп на відео в такому вигляді вчора йшов на штурм Вовчанська ?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:24 Ответить
Ну трохи пересмикнуте, але приємні фільми можна дивитись по декілько разів)
показать весь комментарий
11.07.2024 11:38 Ответить
Чому б ні? Подгорів трохи.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:19 Ответить
При такой температуре может даже за два-три дня дойти до такого состояния.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:22 Ответить
Вже було...
показать весь комментарий
11.07.2024 11:41 Ответить
По-перше - було, а по-друге - підари там не першої свіжості, та всеодно красівоє...
показать весь комментарий
11.07.2024 18:03 Ответить
Ну шо ... Якийсь захист у них був.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:15 Ответить
Тварюки кацапські здохли на нашій землі ,
бо не.....уй шастати 🤬
показать весь комментарий
11.07.2024 12:22 Ответить
такая судьба русских
показать весь комментарий
11.07.2024 13:33 Ответить
сонце, вітерець і за два тижні будуть такі мумії що хоч в британському музеї виставляй з табличкою Рамсес II
показать весь комментарий
11.07.2024 13:54 Ответить
Хороший обмін: 4 лади або 4 пакети "пельменей" - а хотіли йти на Берлін..... (після взяття Києва за 3 дні)
показать весь комментарий
11.07.2024 14:56 Ответить
 
 