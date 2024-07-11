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Штурмову групу із чотирьох окупантів ліквідували українські воїни неподалік Вовчанська. ВIДЕО 18+

Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу із чотирьох окупантів поблизу Вовчанська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених росіян.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант самоліквідувався за допомогою гранати на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17876) Харківщина (6054) знищення (7600) Вовчанськ (438)


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Топ коментарі
+12
до Золкіна на бесіду вже не потраплять
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11.07.2024 11:11 Відповісти
+11
Вдалого Вам полювання 35-а Славетна! Божого захисту та наснаги!
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11.07.2024 11:12 Відповісти
+7
Хочете сказати ,що перший труп на відео в такому вигляді вчора йшов на штурм Вовчанська ?
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11.07.2024 11:24 Відповісти
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до Золкіна на бесіду вже не потраплять
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11.07.2024 11:11 Відповісти
Так це ж було вже
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11.07.2024 11:26 Відповісти
Вдалого Вам полювання 35-а Славетна! Божого захисту та наснаги!
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11.07.2024 11:12 Відповісти
Помойму там опарыши на них напали и съели, но контролька тоже приветствуется, а то по ночам шастают по посадкам зомбаками и воют, воют...
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11.07.2024 11:24 Відповісти
Хочете сказати ,що перший труп на відео в такому вигляді вчора йшов на штурм Вовчанська ?
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11.07.2024 11:24 Відповісти
Ну трохи пересмикнуте, але приємні фільми можна дивитись по декілько разів)
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11.07.2024 11:38 Відповісти
Чому б ні? Подгорів трохи.
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11.07.2024 13:19 Відповісти
При такой температуре может даже за два-три дня дойти до такого состояния.
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11.07.2024 17:22 Відповісти
Вже було...
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11.07.2024 11:41 Відповісти
По-перше - було, а по-друге - підари там не першої свіжості, та всеодно красівоє...
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11.07.2024 18:03 Відповісти
Ну шо ... Якийсь захист у них був.
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11.07.2024 12:15 Відповісти
Тварюки кацапські здохли на нашій землі ,
бо не.....уй шастати 🤬
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11.07.2024 12:22 Відповісти
такая судьба русских
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11.07.2024 13:33 Відповісти
сонце, вітерець і за два тижні будуть такі мумії що хоч в британському музеї виставляй з табличкою Рамсес II
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11.07.2024 13:54 Відповісти
Хороший обмін: 4 лади або 4 пакети "пельменей" - а хотіли йти на Берлін..... (після взяття Києва за 3 дні)
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11.07.2024 14:56 Відповісти
 
 