Штурмову групу із чотирьох окупантів ліквідували українські воїни неподалік Вовчанська. ВIДЕО 18+
Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу із чотирьох окупантів поблизу Вовчанська на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених росіян.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Frol Fedoroff
показати весь коментар11.07.2024 11:11 Відповісти Посилання
+11 Wild MadDog
показати весь коментар11.07.2024 11:12 Відповісти Посилання
+7 stathunt80 777
показати весь коментар11.07.2024 11:24 Відповісти Посилання
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бо не.....уй шастати 🤬