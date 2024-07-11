Штурмову групу із чотирьох окупантів ліквідували українські воїни неподалік Вовчанська. ВIДЕО 18+

Українські воїни ліквідували ворожу штурмову групу із чотирьох окупантів поблизу Вовчанська на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищених росіян.

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