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Окупант самоліквідувався за допомогою гранати на полі бою. ВIДЕО 18+

Поранений на полі бою окупант укоротив собі віку, підірвавши себе гранатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні секунди життя окупанта-суїцидника зафільмував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта-самогубця крутиться у повітрі після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17876) самогубство (646)


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Топ коментарі
+15
Які ж вони тваринні
Люди в усьому світі живуть і радіють
і тримаються за життя.
Хай їхні мрії будуть не такими масштабними
і плани не всі збуваються
дехто хоче навколо світу милуватись дивами
комусь хатинка з вишневим садком
хтось мріє пробігтись по Чумацькому шляху...
У кожного свої забаганки
свої прищіпки до життя
Тільки ці виродки самі жити не хочуть
та іншим не дають.
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10.07.2024 14:37 Відповісти
+14
Всі б так...
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10.07.2024 14:00 Відповісти
+9
П¡д¤р влаштував собі маленьке свято з піротехнікою.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
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Всі б так...
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10.07.2024 14:00 Відповісти
ще на пункті призову...
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10.07.2024 23:27 Відповісти
курва, а дома він так не міг?
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11.07.2024 13:35 Відповісти
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10.07.2024 14:03 Відповісти
П¡д¤р влаштував собі маленьке свято з піротехнікою.
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10.07.2024 14:04 Відповісти
Я учора думала,як назвати кінець існування орків,бо навіть смерть для них забагато. Самоліквідації.
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10.07.2024 14:05 Відповісти
утилізація.
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10.07.2024 20:18 Відповісти
Цікава тенденція на цензорі відслідковується. Попередня новина про 23 громадян України які втікають через кордон у зерновозі, а наступна про чергового кацапа який щоб не потрапити у полон підриває себе гранатою і такі "мотивуючі" новини кожен день
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10.07.2024 14:06 Відповісти
Треба більш мотивуючі:
- від онкології на росії помирає 300 000 кацапів щороку
- в ДТП - 20 000 кацапів помирає у росії
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10.07.2024 14:14 Відповісти
від онко за три роки здохло кацапів більше ніж від воєнних дій, не враховуючи поранених, такий собі мотиватор.
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10.07.2024 17:38 Відповісти
Лучше под звук балалайки.
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10.07.2024 14:11 Відповісти
Економія на FPV
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10.07.2024 14:19 Відповісти
обдурена метастаза
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10.07.2024 14:25 Відповісти
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10.07.2024 14:30 Відповісти
було би краще, щоб ім гранати видавали ще в їхній Чухломі.
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10.07.2024 14:33 Відповісти
І бажано, виймаючи одночасно чеку
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10.07.2024 14:42 Відповісти
та ні, хай додому несе.
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10.07.2024 14:45 Відповісти
Нехай й так і там виймає
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10.07.2024 14:49 Відповісти
Які ж вони тваринні
Люди в усьому світі живуть і радіють
і тримаються за життя.
Хай їхні мрії будуть не такими масштабними
і плани не всі збуваються
дехто хоче навколо світу милуватись дивами
комусь хатинка з вишневим садком
хтось мріє пробігтись по Чумацькому шляху...
У кожного свої забаганки
свої прищіпки до життя
Тільки ці виродки самі жити не хочуть
та іншим не дають.
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10.07.2024 14:37 Відповісти
Концентрований деструктив, і так у всьому...
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10.07.2024 14:47 Відповісти
если у кацапа не поврежден центр принятия решений, то без головы он сможет жить ещё минимум неделю, потом умрет от голода.
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10.07.2024 16:49 Відповісти
На горло треба класти. А він на серце поклав. Ще проживе певний час в свідомості.
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10.07.2024 17:11 Відповісти
ви тюлькорасти без голови вже скільки років живете, а та наволоч малаб голову то не лізла б в Україну
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11.07.2024 13:00 Відповісти
Дуже велика кількість відео самознищення кацапів, що в тих зомбованих головах- одні вони знають, але можна робити висновок, дуже сильна пропаганда, дуже сильна віра в православну церкву росії, вони після самознищення потрапляють прямо в рай і це правда, я сам чув попів проповіді. Наші попи так званої упцмп також проповідують, та якби вони дали вказівку цим прихожанам -хахлам щоб ті попідривались, то те саме ж би зробили , як цей кацап! Тому висновки робіть самі!
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10.07.2024 17:19 Відповісти
Ще двадцять років тому вони срали в своїх напівзруйнованих церквах.
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11.07.2024 13:47 Відповісти
Які висновки нам всім зробити? До людей тупо не доходить, що кацапи зовсім інший генотип людей. Ти видно серед кацапні не жив ніколи. Вони абсолютно відмінні від навіть хохлів.
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11.07.2024 13:49 Відповісти
Я служив з кацапами в Владивостоці і бачив їх ! А щодо хахлів, то це ще гірше! Якщо подивитись на орків, то половина з них мають родичів українців!
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11.07.2024 19:32 Відповісти
Це орки роблять, за гроші *****, в Україні!!
Смерть рашистам !!
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10.07.2024 17:47 Відповісти
.
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10.07.2024 19:09 Відповісти
Шмат лайна. Сидел бы себе дома пил брагу и ****** бы свою марфу, поехало оно с фашистами бороться!
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10.07.2024 19:50 Відповісти
Марфа ладу отримає,або пельмені!
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11.07.2024 12:53 Відповісти
Хєрой ти,Сакалов,хєрой))
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10.07.2024 20:52 Відповісти
Влучно
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10.07.2024 21:17 Відповісти
НЕТ, НУ ЕСЛИ РОССИЯНИ СУЕЦИДНИКИ, ТО ПРОТИВ НИХ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ КАК МИНИМУМ, А ТАК ВООБЩЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ !)
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11.07.2024 06:34 Відповісти
сердце ликвидировано, но моск еще живой несколько минут и насыщает адреналином и ощущениями тушку
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11.07.2024 08:56 Відповісти
 
 