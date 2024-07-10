Окупант самоліквідувався за допомогою гранати на полі бою. ВIДЕО 18+
Поранений на полі бою окупант укоротив собі віку, підірвавши себе гранатою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні секунди життя окупанта-суїцидника зафільмував безпілотник.
Топ коментарі
+15 Marta #591493
показати весь коментар10.07.2024 14:37 Відповісти Посилання
+14 Марта Шепель #549182
показати весь коментар10.07.2024 14:00 Відповісти Посилання
+9 Trevo Trow
показати весь коментар10.07.2024 14:04 Відповісти Посилання
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- від онкології на росії помирає 300 000 кацапів щороку
- в ДТП - 20 000 кацапів помирає у росії
Люди в усьому світі живуть і радіють
і тримаються за життя.
Хай їхні мрії будуть не такими масштабними
і плани не всі збуваються
дехто хоче навколо світу милуватись дивами
комусь хатинка з вишневим садком
хтось мріє пробігтись по Чумацькому шляху...
У кожного свої забаганки
свої прищіпки до життя
Тільки ці виродки самі жити не хочуть
та іншим не дають.
Смерть рашистам !!