Тіло окупанта-самогубця крутиться у повітрі після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта злітає у повітря, робить кілька обертів і падає.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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