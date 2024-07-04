Тіло окупанта-самогубця крутиться у повітрі після вибуху гранати. ВIДЕО 18+
Окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта злітає у повітря, робить кілька обертів і падає.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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