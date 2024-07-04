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Новини Відео Війна
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Тіло окупанта-самогубця крутиться у повітрі після вибуху гранати. ВIДЕО 18+

Окупант укоротив собі віку, підірвавши гранату на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху тіло окупанта злітає у повітря, робить кілька обертів і падає.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17801) самогубство (645)


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Топ коментарі
+18
Ні гуя собі еквілібріст ...мать його суку
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04.07.2024 11:15 Відповісти
+12
спочатку було оце
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04.07.2024 11:21 Відповісти
+11
С криками За ****ла за Кабаеву!!
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04.07.2024 11:25 Відповісти
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Ні гуя собі еквілібріст ...мать його суку
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04.07.2024 11:15 Відповісти
Погрався в Гагаріна
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04.07.2024 11:20 Відповісти
спочатку було оце
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04.07.2024 11:21 Відповісти
Економний кацап - зекономив нашим бійцям дрона
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04.07.2024 11:22 Відповісти
Який же ж легко-важний хлопець!
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04.07.2024 11:22 Відповісти
С криками За ****ла за Кабаеву!!
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04.07.2024 11:25 Відповісти
Кацапам так кортить до пекла , що вже почали летати 😡
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04.07.2024 11:41 Відповісти
Літати
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04.07.2024 11:42 Відповісти
кукла-вуду
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04.07.2024 12:09 Відповісти
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04.07.2024 12:13 Відповісти
Вмостився зручніше.
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04.07.2024 12:15 Відповісти
Пришол - увидєл - палител
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04.07.2024 12:55 Відповісти
на концерт спешил
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04.07.2024 12:59 Відповісти
Алэ-ап!))
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04.07.2024 13:12 Відповісти
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04.07.2024 13:15 Відповісти
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04.07.2024 13:16 Відповісти
Сальто "мортале" и "цукахара" прогнувшись!
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04.07.2024 14:09 Відповісти
Сальтокацапе
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04.07.2024 14:21 Відповісти
Тройной Zалуп!
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04.07.2024 14:54 Відповісти
.... тоникий англ.гумор
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04.07.2024 15:32 Відповісти
Крутонув сальтуху на останок))
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04.07.2024 16:10 Відповісти
Усьо панятна ! Он служил вєтральотчікам !
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04.07.2024 17:10 Відповісти
...як так?
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04.07.2024 19:31 Відповісти
Он был уже серьёзно ранен, тратить два безпилотника на одного нерентабельно.
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04.07.2024 20:54 Відповісти
Он подорвал себя гранатой...
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04.07.2024 21:43 Відповісти
Про гранату и самоубийство почитать, не?
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04.07.2024 21:43 Відповісти
Эквилибрист, однако
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04.07.2024 21:42 Відповісти
Вредные эти кацапы. Даже на мясо хотят от собственных гранат разорваться, а не от украинских дронов. Как будто это имеет значение.
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04.07.2024 21:45 Відповісти
 
 