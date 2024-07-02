Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин укоротив собі віку вистріливши собі у голову із автомата.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+16 alexandr shamov
показати весь коментар02.07.2024 09:38 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.07.2024 09:33 Відповісти Посилання
+7 Bob Fayn
показати весь коментар02.07.2024 09:47 Відповісти Посилання
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Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Бесогон міхалкова, постельнічий прутіна, в дії !! Гойда…