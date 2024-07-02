Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин укоротив собі віку вистріливши собі у голову із автомата.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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