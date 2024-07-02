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Окупант застрелився на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самогубства окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин укоротив собі віку вистріливши собі у голову із автомата.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин застрелився в кущах на полі бою поблизу Білогорівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) самогубство (645)


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Топ коментарі
+16
Какой там в .ера маладца. Симитировал каазел. Ствол по дхарей пропустил. 7.2 мм в упор - пол черепуши сносит. Руку с трахтомата снимал лагiдно, а не конвульсивно закляк.
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02.07.2024 09:38 Відповісти
+9
Ай маладца-правільнає рєшеніє...
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02.07.2024 09:33 Відповісти
+7
нєубєдітєльно...де кров,де мясо ?
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02.07.2024 09:47 Відповісти
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Ай маладца-правільнає рєшеніє...
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02.07.2024 09:33 Відповісти
Какой там в .ера маладца. Симитировал каазел. Ствол по дхарей пропустил. 7.2 мм в упор - пол черепуши сносит. Руку с трахтомата снимал лагiдно, а не конвульсивно закляк.
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02.07.2024 09:38 Відповісти
Зажмурил глаза с испугу, от звука выстрела. После выстрела зашевелил бровями - типо, испуг прошел.
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02.07.2024 09:44 Відповісти
може холостий?
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02.07.2024 09:46 Відповісти
Ні холостий в упор також може вбити .
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02.07.2024 10:03 Відповісти
це кацапська сімуляція , потрібен контрольний сброс гранати

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02.07.2024 16:37 Відповісти
Людина, схожа на Арєстовіча, вирішила зняти непосильну напругу.
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02.07.2024 09:37 Відповісти
Н?епосильними бувають тока борошна.
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02.07.2024 09:39 Відповісти
нєубєдітєльно...де кров,де мясо ?
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02.07.2024 09:47 Відповісти
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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02.07.2024 09:51 Відповісти
В тому-то вся справа що він не здох .
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02.07.2024 10:05 Відповісти
мені також так здалося: шоу кацапа "разсміши коміка..."
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02.07.2024 10:09 Відповісти
от довбойоби: лізуть сюди, щоб застрелитись в полі. чому було б не спробувати віддати життя за свободу свого народу??
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02.07.2024 09:51 Відповісти
Свинособака вирішила наїбати козаків?
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02.07.2024 09:58 Відповісти
Мертвий обмилок, прутін, потягнув до себе, ще одного окупанта…
Бесогон міхалкова, постельнічий прутіна, в дії !! Гойда…
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02.07.2024 10:38 Відповісти
там бы выход был...
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02.07.2024 10:44 Відповісти
а міг би поїхати у табор відпочинку український, у табор військовополонених рашистів, а потім повернутися додому. І ми б за цю особь повернули б когось за наших захисників.. дурко..
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02.07.2024 10:53 Відповісти
ну вбий же чинуша підара якогось вдома , ну якіж ви тупі кацапи , найтупіші в цілому світі це ви обʼєктивно
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02.07.2024 10:59 Відповісти
вони не тупі, вони вважають себе вищою расою, арійцями тому таке й витворяють
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02.07.2024 11:15 Відповісти
СІМУЛЯНТ..................................
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02.07.2024 11:38 Відповісти
Якось не переконливо, щось тут не чисто.
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02.07.2024 11:41 Відповісти
таких як ти, десятки тисяч гнід, які за понюшку малую несут лубянскую маяччню,
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02.07.2024 18:22 Відповісти
Звісно для тебе і тобі подібних я гнида - бо голосував за Порошенко. А деж оті 73% виборців зеленского - там серед них 4-5 міліонів чоловіків призовного віку - чому військові бригади укомплектовані на 50-55%. Чому вони не йдуть захищати свій вибір у 19 році - тому шо отут зручно і не боляче - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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04.07.2024 10:29 Відповісти
Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський Джерело:
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03.07.2024 00:10 Відповісти
Це пише сирський. А от шо пише військовий, на тому ж цензорі - наші сили та бліндажі просто зносять в хлам - тому шо перевага у 7-10 разів у рашистів - і це друкує цензор -
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04.07.2024 10:33 Відповісти
А ти з тієї ж луб'янскої ботоферми що й той "військовий"?
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04.07.2024 11:43 Відповісти
Та ти, як та Галя - ну дуже балована. Ні, все набагато простіше. 4-5 міліонів чоловіків призовного віку з тих 73% хто голосував за зеленского - чому вони не захищають свій вибір - вони б дуже давно ну, просто б, змели б усю ту фортіфікацію шо побудував рюській генерал на Запоріжжі - і вже б давно, разом з будьоним пили каву у Криму. Чому при Порошенко такого як зараз, ну просто з усім, навіть з мобілізацією, не було. Бо не було ось цього, як ти **********, луб'янського поца - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.07.2024 11:56 Відповісти
таарищ майор, палитесь. не балована, а балувана.
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04.07.2024 12:01 Відповісти
Чому при Порошенко всі кордони були відкриті - був безвіз - люди куди хотіли туди і їздили, і це при тому шо в країні йшла війна. І добровольці складали 300 тисяч війська. І ніхто, нікого, ніякі віськомати, менти, прикордоники не затримували, не кидали в автівки, не катували до смерті - навіть чотирижди ухилянтів. А ці ухилянти спокійно їздили до москви, на луб'янку, та отримували там завдання по знищеню патріотів - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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04.07.2024 12:29 Відповісти
тому що не було повномасштабного вторгнення.
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04.07.2024 12:34 Відповісти
Але війна була і російські війська були в Україні - це не довід - це ганьбище твоє та твого ***********, та тіх хто обніняв те шо не було на повну руйнацію, на смертя та гвалтування дітей, жінок, чоловіків, здачу теріторій та підписання Стамбульских домовленностей..... Бучу, Гостомель, вивіз своїх дітей за тиждень до повної війни ... та багато чого. Та йди вже і воюй за свого лідера та йього міцного дерьмака.
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04.07.2024 12:41 Відповісти
це не довід, що кацапи "були". Іх не було в такох кількості. А винні в дерибані ВПК кравчук кучма та цеколеса.
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04.07.2024 12:45 Відповісти
І саме тому зеленский та йього посіпаки нищили ЗСУ, оборопром починаючи з 19 року. А скіки було рашистів і чому Порошенко будував укріплення на Сході, а зеленский їх здавав рашистам - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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04.07.2024 12:53 Відповісти
зе розпродав на рашу сотні ракет з бомбардувальниками, віддав яо, закрив нахер ракетобудівництво на ЮМЗ. Я тебе вірно зрозумів?
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04.07.2024 12:56 Відповісти
Він не замовив на 22 рік жодної ракети Нептун, жодної птрк Стугна, жодної ракети Грім-2. Жодної Богдани.... На все ЗСУ на 22 рік аж 80 мінометів. А де комент про скорочення ЗСУ від посіпаки зеленского арахамії - хрінове питання, проиустив мимо вушок. Та йди вже захищай свого ***********, чого ти тут - в окопи.
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04.07.2024 13:03 Відповісти
Тому що все вкрали до нього. А ракети кухнарями ви перевозити не зможете - потрібні дороги.
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04.07.2024 23:08 Відповісти
А от посіпака зеленского - https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu

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04.07.2024 12:54 Відповісти
Последний "поцелуй путина"
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02.07.2024 12:39 Відповісти
А міг би спочатку командира роти чи батальйону, який його на штурм погнав, спочатку вбити...
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02.07.2024 12:53 Відповісти
Настроение было ни к черту!
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02.07.2024 12:56 Відповісти
Нє вєрю!!(с)
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02.07.2024 19:07 Відповісти
 
 