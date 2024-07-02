Оккупант застрелился на поле боя
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства оккупанта на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин покончил с собой, выстрелив себе в голову из автомата.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Бесогон міхалкова, постельнічий прутіна, в дії !! Гойда…