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Оккупант застрелился на поле боя

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин покончил с собой, выстрелив себе в голову из автомата.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Россиянин застрелился в кустах на поле боя близ Белогоровки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19620) самоубийство (1011)


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Топ комментарии
+16
Какой там в .ера маладца. Симитировал каазел. Ствол по дхарей пропустил. 7.2 мм в упор - пол черепуши сносит. Руку с трахтомата снимал лагiдно, а не конвульсивно закляк.
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02.07.2024 09:38
+9
Ай маладца-правільнає рєшеніє...
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02.07.2024 09:33
+7
нєубєдітєльно...де кров,де мясо ?
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02.07.2024 09:47
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Ай маладца-правільнає рєшеніє...
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02.07.2024 09:33 Ответить
Какой там в .ера маладца. Симитировал каазел. Ствол по дхарей пропустил. 7.2 мм в упор - пол черепуши сносит. Руку с трахтомата снимал лагiдно, а не конвульсивно закляк.
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02.07.2024 09:38 Ответить
Зажмурил глаза с испугу, от звука выстрела. После выстрела зашевелил бровями - типо, испуг прошел.
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02.07.2024 09:44 Ответить
може холостий?
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02.07.2024 09:46 Ответить
Ні холостий в упор також може вбити .
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02.07.2024 10:03 Ответить
це кацапська сімуляція , потрібен контрольний сброс гранати

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02.07.2024 16:37 Ответить
Людина, схожа на Арєстовіча, вирішила зняти непосильну напругу.
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02.07.2024 09:37 Ответить
Н?епосильними бувають тока борошна.
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02.07.2024 09:39 Ответить
нєубєдітєльно...де кров,де мясо ?
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02.07.2024 09:47 Ответить
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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02.07.2024 09:51 Ответить
В тому-то вся справа що він не здох .
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02.07.2024 10:05 Ответить
мені також так здалося: шоу кацапа "разсміши коміка..."
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02.07.2024 10:09 Ответить
от довбойоби: лізуть сюди, щоб застрелитись в полі. чому було б не спробувати віддати життя за свободу свого народу??
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02.07.2024 09:51 Ответить
Свинособака вирішила наїбати козаків?
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02.07.2024 09:58 Ответить
Мертвий обмилок, прутін, потягнув до себе, ще одного окупанта…
Бесогон міхалкова, постельнічий прутіна, в дії !! Гойда…
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02.07.2024 10:38 Ответить
там бы выход был...
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02.07.2024 10:44 Ответить
а міг би поїхати у табор відпочинку український, у табор військовополонених рашистів, а потім повернутися додому. І ми б за цю особь повернули б когось за наших захисників.. дурко..
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02.07.2024 10:53 Ответить
ну вбий же чинуша підара якогось вдома , ну якіж ви тупі кацапи , найтупіші в цілому світі це ви обʼєктивно
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02.07.2024 10:59 Ответить
вони не тупі, вони вважають себе вищою расою, арійцями тому таке й витворяють
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02.07.2024 11:15 Ответить
СІМУЛЯНТ..................................
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02.07.2024 11:38 Ответить
Якось не переконливо, щось тут не чисто.
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02.07.2024 11:41 Ответить
таких як ти, десятки тисяч гнід, які за понюшку малую несут лубянскую маяччню,
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02.07.2024 18:22 Ответить
Звісно для тебе і тобі подібних я гнида - бо голосував за Порошенко. А деж оті 73% виборців зеленского - там серед них 4-5 міліонів чоловіків призовного віку - чому військові бригади укомплектовані на 50-55%. Чому вони не йдуть захищати свій вибір у 19 році - тому шо отут зручно і не боляче - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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04.07.2024 10:29 Ответить
Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський Джерело:
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03.07.2024 00:10 Ответить
Це пише сирський. А от шо пише військовий, на тому ж цензорі - наші сили та бліндажі просто зносять в хлам - тому шо перевага у 7-10 разів у рашистів - і це друкує цензор -
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04.07.2024 10:33 Ответить
А ти з тієї ж луб'янскої ботоферми що й той "військовий"?
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04.07.2024 11:43 Ответить
Та ти, як та Галя - ну дуже балована. Ні, все набагато простіше. 4-5 міліонів чоловіків призовного віку з тих 73% хто голосував за зеленского - чому вони не захищають свій вибір - вони б дуже давно ну, просто б, змели б усю ту фортіфікацію шо побудував рюській генерал на Запоріжжі - і вже б давно, разом з будьоним пили каву у Криму. Чому при Порошенко такого як зараз, ну просто з усім, навіть з мобілізацією, не було. Бо не було ось цього, як ти **********, луб'янського поца - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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04.07.2024 11:56 Ответить
таарищ майор, палитесь. не балована, а балувана.
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04.07.2024 12:01 Ответить
Чому при Порошенко всі кордони були відкриті - був безвіз - люди куди хотіли туди і їздили, і це при тому шо в країні йшла війна. І добровольці складали 300 тисяч війська. І ніхто, нікого, ніякі віськомати, менти, прикордоники не затримували, не кидали в автівки, не катували до смерті - навіть чотирижди ухилянтів. А ці ухилянти спокійно їздили до москви, на луб'янку, та отримували там завдання по знищеню патріотів - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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04.07.2024 12:29 Ответить
тому що не було повномасштабного вторгнення.
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04.07.2024 12:34 Ответить
Але війна була і російські війська були в Україні - це не довід - це ганьбище твоє та твого ***********, та тіх хто обніняв те шо не було на повну руйнацію, на смертя та гвалтування дітей, жінок, чоловіків, здачу теріторій та підписання Стамбульских домовленностей..... Бучу, Гостомель, вивіз своїх дітей за тиждень до повної війни ... та багато чого. Та йди вже і воюй за свого лідера та йього міцного дерьмака.
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04.07.2024 12:41 Ответить
це не довід, що кацапи "були". Іх не було в такох кількості. А винні в дерибані ВПК кравчук кучма та цеколеса.
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04.07.2024 12:45 Ответить
І саме тому зеленский та йього посіпаки нищили ЗСУ, оборопром починаючи з 19 року. А скіки було рашистів і чому Порошенко будував укріплення на Сході, а зеленский їх здавав рашистам - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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04.07.2024 12:53 Ответить
зе розпродав на рашу сотні ракет з бомбардувальниками, віддав яо, закрив нахер ракетобудівництво на ЮМЗ. Я тебе вірно зрозумів?
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04.07.2024 12:56 Ответить
Він не замовив на 22 рік жодної ракети Нептун, жодної птрк Стугна, жодної ракети Грім-2. Жодної Богдани.... На все ЗСУ на 22 рік аж 80 мінометів. А де комент про скорочення ЗСУ від посіпаки зеленского арахамії - хрінове питання, проиустив мимо вушок. Та йди вже захищай свого ***********, чого ти тут - в окопи.
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04.07.2024 13:03 Ответить
Тому що все вкрали до нього. А ракети кухнарями ви перевозити не зможете - потрібні дороги.
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04.07.2024 23:08 Ответить
А от посіпака зеленского - https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu https://ua.news/ru/ukraine/glava-fraktsii-slugi-naroda-schitaet-chto-ukraine-stoit-sokratit-armiyu

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04.07.2024 12:54 Ответить
Последний "поцелуй путина"
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02.07.2024 12:39 Ответить
А міг би спочатку командира роти чи батальйону, який його на штурм погнав, спочатку вбити...
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02.07.2024 12:53 Ответить
Настроение было ни к черту!
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02.07.2024 12:56 Ответить
Нє вєрю!!(с)
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02.07.2024 19:07 Ответить
 
 