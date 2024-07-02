Оккупант застрелился на поле боя

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент самоубийства оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин покончил с собой, выстрелив себе в голову из автомата.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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