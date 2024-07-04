Тело оккупанта-самоубийцы крутится в воздухе после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+

Оккупант покончил с собой, взорвав гранату на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент самоубийства, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта взлетает в воздух, делает несколько оборотов и падает.

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