Тело оккупанта-самоубийцы крутится в воздухе после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+
Оккупант покончил с собой, взорвав гранату на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент самоубийства, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта взлетает в воздух, делает несколько оборотов и падает.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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