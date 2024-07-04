РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 293 28

Тело оккупанта-самоубийцы крутится в воздухе после взрыва гранаты. ВИДЕО 18+

Оккупант покончил с собой, взорвав гранату на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент самоубийства, опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва тело оккупанта взлетает в воздух, делает несколько оборотов и падает.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант тонет в болоте после удара дрона

Автор: 

армия РФ (19670) самоубийство (1012)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Ні гуя собі еквілібріст ...мать його суку
показать весь комментарий
04.07.2024 11:15 Ответить
+12
спочатку було оце
показать весь комментарий
04.07.2024 11:21 Ответить
+11
С криками За ****ла за Кабаеву!!
показать весь комментарий
04.07.2024 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні гуя собі еквілібріст ...мать його суку
показать весь комментарий
04.07.2024 11:15 Ответить
Погрався в Гагаріна
показать весь комментарий
04.07.2024 11:20 Ответить
спочатку було оце
показать весь комментарий
04.07.2024 11:21 Ответить
Економний кацап - зекономив нашим бійцям дрона
показать весь комментарий
04.07.2024 11:22 Ответить
Який же ж легко-важний хлопець!
показать весь комментарий
04.07.2024 11:22 Ответить
С криками За ****ла за Кабаеву!!
показать весь комментарий
04.07.2024 11:25 Ответить
Кацапам так кортить до пекла , що вже почали летати 😡
показать весь комментарий
04.07.2024 11:41 Ответить
Літати
показать весь комментарий
04.07.2024 11:42 Ответить
кукла-вуду
показать весь комментарий
04.07.2024 12:09 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 12:13 Ответить
Вмостився зручніше.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:15 Ответить
Пришол - увидєл - палител
показать весь комментарий
04.07.2024 12:55 Ответить
на концерт спешил
показать весь комментарий
04.07.2024 12:59 Ответить
Алэ-ап!))
показать весь комментарий
04.07.2024 13:12 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 13:15 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 13:16 Ответить
Сальто "мортале" и "цукахара" прогнувшись!
показать весь комментарий
04.07.2024 14:09 Ответить
Сальтокацапе
показать весь комментарий
04.07.2024 14:21 Ответить
Тройной Zалуп!
показать весь комментарий
04.07.2024 14:54 Ответить
.... тоникий англ.гумор
показать весь комментарий
04.07.2024 15:32 Ответить
Крутонув сальтуху на останок))
показать весь комментарий
04.07.2024 16:10 Ответить
Усьо панятна ! Он служил вєтральотчікам !
показать весь комментарий
04.07.2024 17:10 Ответить
...як так?
показать весь комментарий
04.07.2024 19:31 Ответить
Он был уже серьёзно ранен, тратить два безпилотника на одного нерентабельно.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:54 Ответить
Он подорвал себя гранатой...
показать весь комментарий
04.07.2024 21:43 Ответить
Про гранату и самоубийство почитать, не?
показать весь комментарий
04.07.2024 21:43 Ответить
Эквилибрист, однако
показать весь комментарий
04.07.2024 21:42 Ответить
Вредные эти кацапы. Даже на мясо хотят от собственных гранат разорваться, а не от украинских дронов. Как будто это имеет значение.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:45 Ответить
 
 