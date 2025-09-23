УКР
Данія візьме участь у зустрічі ЄС щодо "Стіни дронів" після інциденту з БпЛА над Копенгагеном

Індустрія дронів

Стіна дронів - Данія візьме участь у переговорах з ЄС

Данія візьме участь у зустрічі Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" після інциденту з безпілотниками над Копенгагеном.

Про це під час брифінгу 23 вересня заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Для тих, хто все ще сумнівався в необхідності створення "Стіни дронів" у Європейському Союзі, ось ще один приклад того, наскільки це важливо. Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали мішенями. І саме тому ми будемо працювати над створенням цього захисту від дронів", - сказав Реньє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про заяви Данії щодо причетності РФ до інциденту з дронами: "Голослівні звинувачення"

Він додав, що європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс зустрінеться з сімома прикордонними державами-членами. Україна також отримала запрошення на цю зустріч.

"Ось вони: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. І тепер я можу додати до цього списку також Данію, звичайно, крім України", - додав речник ЄК.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 26 вересня.

Читайте також: Прем’єрка Фредеріксен про дрони над аеропортом Данії: Не можна виключати, що до цього причетна Росія

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.

Дроны призраки. Никто в целом городе не смог снять на телефон. Так же бесследно испарились. Сдается это была какая-то тупая шутка.
показати весь коментар
23.09.2025 16:59 Відповісти
Зловили двох чумазих. Пускали дрони над військовою базою.
показати весь коментар
23.09.2025 17:01 Відповісти
нагородити медаллю за сприяння обороні України!

.
показати весь коментар
23.09.2025 17:25 Відповісти
 
 