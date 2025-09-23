Данія візьме участь у зустрічі ЄС щодо "Стіни дронів" після інциденту з БпЛА над Копенгагеном

Індустрія дронів

Данія візьме участь у зустрічі Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" після інциденту з безпілотниками над Копенгагеном.

Про це під час брифінгу 23 вересня заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Для тих, хто все ще сумнівався в необхідності створення "Стіни дронів" у Європейському Союзі, ось ще один приклад того, наскільки це важливо. Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали мішенями. І саме тому ми будемо працювати над створенням цього захисту від дронів", - сказав Реньє.

Він додав, що європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс зустрінеться з сімома прикордонними державами-членами. Україна також отримала запрошення на цю зустріч.

"Ось вони: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. І тепер я можу додати до цього списку також Данію, звичайно, крім України", - додав речник ЄК.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 26 вересня.

Раніше повідомлялось, що ввечері понеділка, 22 вересня, міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не виключає того, що до інциденту із дронами біля аеропорту Копенгагена причетна Росія.