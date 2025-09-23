УКР
Словаччина хоче долучитися до "Стіни дронів", - президент Пеллегріні

Індустрія дронів

Президент Словаччини Петер Пеллегріні про мирні переговори України та РФ

Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "Стіна дронів" –– ініціативі зі зміцнення східного кордону ЄС від потенційних атак російських безпілотників.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Він зауважив, що Словаччина є повноправним членом НАТО і бере активну участь у всіх консультаціях у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.

"Наразі це лише попередня заява Європейської комісії про необхідність створення такого механізму ("Стіни дронів - ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків", - сказав Пеллегріні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія візьме участь у зустрічі ЄС щодо "Стіни дронів" після інциденту з БпЛА над Копенгагеном

Словацький лідер наголосив, що повітряний простір країн НАТО має бути повністю захищений, незалежно від того, про які країни йдеться.

Пеллегріні висловив переконання, що міністри оборони й закордонних справ Словаччини, а також представники Збройних сил зроблять все можливе, щоб Словаччина стала частиною цього проєкту.

Читайте також: Україна повинна брати участь у планах ЄС зі створення "стіни дронів", - Будріс

