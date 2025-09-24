ЕС планирует создать "Стену дронов" в течение года, но полная оборонная сеть требует больше времени, - Кубилюс

Индустрия дронов

Европейский Союз в течение года может развернуть базовую систему обнаружения дронов, однако полноценная сеть обороны на суше и море потребует больше времени.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

По его словам, ЕС не хватает технологий для обнаружения беспилотников, которые летают низко и имеют небольшие размеры. Первым шагом станет закупка систем наблюдения. Эксперты оценивают, что такая система может заработать уже через год.

Кубилюс подчеркнул, что Европе следует учесть опыт Украины, которая применяет акустические сенсоры, а также рассмотреть использование лазеров для нейтрализации дронов. Проект "Стены дронов" будет включать и морские границы Союза.

Расследование последних инцидентов с проникновением дронов в воздушное пространство ЕС пока не выявило виновных. В то же время Еврокомиссия ведет консультации со странами восточной границы и скандинавскими государствами.

Отдельно вице-президент Европейского инвестиционного банка Роберт де Гроот заявил о готовности направить финансирование на усиление обороны восточных членов ЕС, развитие баз, инфраструктуры и повышение мобильности войск.

