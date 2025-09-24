ЄС планує створити "Стіну дронів" протягом року, але повна оборонна мережа потребує більше часу, - Кубілюс

Індустрія дронів

Європейський Союз протягом року може розгорнути базову систему виявлення дронів, однак повноцінна мережа оборони на суші та морі вимагатиме більше часу.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв’ю Euractiv.

За його словами, ЄС бракує технологій для виявлення безпілотників, які літають низько й мають невеликі розміри. Першим кроком стане закупівля систем спостереження. Експерти оцінюють, що така система може запрацювати вже за рік.

Кубілюс наголосив, що Європі слід врахувати досвід України, яка застосовує акустичні сенсори, а також розглянути використання лазерів для нейтралізації дронів. Проєкт "Стіни дронів" включатиме й морські кордони Союзу.

Розслідування останніх інцидентів із проникненням дронів у повітряний простір ЄС поки не виявило винних. Водночас Єврокомісія веде консультації з країнами східного кордону та скандинавськими державами.

Окремо віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Роберт де Гроот заявив про готовність спрямувати фінансування на посилення оборони східних членів ЄС, розвиток баз, інфраструктури та підвищення мобільності військ.

