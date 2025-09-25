НАТО долучиться до наради ЄС щодо створення "стіни дронів"

У відеоконференції щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку у п’ятницю, 26 вересня, проведе єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, візьме участь також представник НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це повідомив речник Європейської комісії Том Реньє.

Так, зазначається, що НАТО також бере участь у розробці проєкту "стіни дронів" на східних рубежах Євросоюзу.

"Підтверджую, що завтра у цій нашій технічній дискусії братиме участь НАТО на технічному рівні", – повідомив Реньє.

Також читайте: Словаччину запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", Угорщину – ні, - Єврокомісія

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.