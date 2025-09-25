РУС
НАТО присоединится к совещанию ЕС по созданию "стены дронов"

В видеоконференции по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которую в пятницу, 26 сентября, проведет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, примет участие также представитель НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил представитель Европейской комиссии Том Ренье.

Так, отмечается, что НАТО также участвует в разработке проекта "стены дронов" на восточных рубежах Евросоюза.

"Подтверждаю, что завтра в этой нашей технической дискуссии будет участвовать НАТО на техническом уровне", - сообщил Ренье.

Также читайте: Словакию пригласили на встречу ЕС по "Стене дронов", Венгрию - нет, - Еврокомиссия

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.

НАТО (10352) Евросоюз (17614) дроны (4789)
Україна в часі війни має створити "стіну дронів" для країн ЄС І НАТО,ПОТВОРИ ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД АНІ В ЄС НІ В НАТО.... ОХ ,СУЧІ ДІТКИ
25.09.2025 15:06 Ответить
 
 