НАТО присоединится к совещанию ЕС по созданию "стены дронов"

В видеоконференции по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которую в пятницу, 26 сентября, проведет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, примет участие также представитель НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил представитель Европейской комиссии Том Ренье.

Так, отмечается, что НАТО также участвует в разработке проекта "стены дронов" на восточных рубежах Евросоюза.

"Подтверждаю, что завтра в этой нашей технической дискуссии будет участвовать НАТО на техническом уровне", - сообщил Ренье.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.