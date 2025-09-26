Венгрия присоединилась к обсуждению в ЕС по поводу создания "Стены дронов"
Индустрия дронов
Венгрия таки присоединилась к видеоконференции по обсуждению о "Стене дронов" на восточной границе ЕС.
Об этом рассказал чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Встречу относительно "Стены дронов" в пятницу, 26 сентября, созвал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
"По просьбе Венгрии, она присоединилась к сегодняшней учредительной видеоконференции по созданию "стены дронов", - сообщил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.
Также стало известно, что Словакия примет участие в совещании государств Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС. Представителя Венгрии на этой встрече не должно было быть.
