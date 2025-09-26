РУС
Венгрия присоединилась к обсуждению в ЕС по поводу создания "Стены дронов"

Индустрия дронов

угорщина

Венгрия таки присоединилась к видеоконференции по обсуждению о "Стене дронов" на восточной границе ЕС.

Об этом рассказал чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Встречу относительно "Стены дронов" в пятницу, 26 сентября, созвал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"По просьбе Венгрии, она присоединилась к сегодняшней учредительной видеоконференции по созданию "стены дронов", - сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.

Также стало известно, что Словакия примет участие в совещании государств Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС. Представителя Венгрии на этой встрече не должно было быть.

Орбан долучився? Ці паскуди мадьярські можуть тільки гадити, і то, по вказівкі *****.
26.09.2025 15:50 Ответить
Шпигуни кацапські...
26.09.2025 15:52 Ответить
 
 