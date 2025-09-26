"Стіна дронів" Євросоюзу включатиме три рівні оборони: дронову, наземну й морську, - Кубілюс
Індустрія дронів
Європейський Союз на засіданні 26 вересня узгодив створення "Стіни дронів" для захисту східного кордону, який включатиме три основні елементи.
Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Єврокомісар розповів про бачення проєкту "Східний фланг", який має три ключові складові:
- "наземну стіну" — системи протидії мобільності на кордонах;
- "стіна дронів" — заходи для протидії порушенням повітряного простору;
- "морську стіну" — заходи захисту від можливих морських провокацій, зокрема для Румунії та Болгарії.
Кубілюс зазначив, що на засіданні були присутні міністри оборони країн, близьких до України та Росії (Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Румунія), а також Угорщина і Словаччина, високий представник ЄС, данське головування в Раді та міністр оборони Данії.
До дискусії долучилися й представники НАТО як спостерігачі. Окремо він відзначив презентацію міністра оборони України Дениса Шмигаля, яку назвав "безцінним досвідом, перевіреним у боях".
"Ми стикаємося з чіткими викликами — Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша реакція має бути рішучою, єдиною та негайною", - сказав Кубілюс.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні ухвалили рішення переходити від обговорень до конкретних дій і погодили ключові пункти проєкту "Стіна дронів".
Найважливішим пріоритетом щодо "стіни проти дронів" Кубілюс назвав підвищення спроможностей з виявлення, відстеження дронів та можливостей їхнього перехоплення, оскільки такі можливості "дійсно бракують в деяких місцях".
Він наголосив, що реалізація проєкту здійснюватиметься у тісній кооперації з партнерами на передовій та на основі українського бойового досвіду.
