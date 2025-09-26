Україна готова взяти участь у проєкті "Стіна дронів", - Шмигаль

Індустрія дронів

Україна готова взяти участь у проєкті "Стіна дронів" та прагне вже зараз відігравати активну роль у захисті Європи від російських дронів.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Під час спільного засідання чиновників ЄС та НАТО сторони сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення.



Розраховуємо на підписання спільної з нашими партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом збиття російських дронів із Євросоюзом, НАТО та країнами-сусідами.

"Також обговорили участь українських виробників у проєкті, адже ми маємо інноваційні розробки, перевірені на практиці. Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова", - підсумував він.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Раніше повідомлялося, що ЄС планує створити "стіну дронів" на східному кордоні. Україну запросять до проєкту.

Також стало відомо, що Словаччина візьме участь в нараді держав Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів" на східному кордоні ЄС. Представника Угорщини на цій зустрічі не мало бути.