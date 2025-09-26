Украина готова принять участие в проекте "Стена дронов", - Шмыгаль
Индустрия дронов
Украина готова принять участие в проекте "Стена дронов" и стремится уже сейчас играть активную роль в защите Европы от российских дронов.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Во время совместного заседания чиновников ЕС и НАТО стороны сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.
"Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения.
Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - говорится в сообщении.
Он отметил, что Украина готова делиться своим опытом сбивания российских дронов с Евросоюзом, НАТО и странами-соседями.
"Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь мы имеем инновационные разработки, проверенные на практике. Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.
Также стало известно, что Словакия примет участие в совещании государств Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС. Представителя Венгрии на этой встрече не должно было быть.
