Украина готова принять участие в проекте "Стена дронов", - Шмыгаль

Индустрия дронов

Украина готова принять участие в проекте "Стена дронов" и стремится уже сейчас играть активную роль в защите Европы от российских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Во время совместного заседания чиновников ЕС и НАТО стороны сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения.



Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что Украина готова делиться своим опытом сбивания российских дронов с Евросоюзом, НАТО и странами-соседями.

"Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь мы имеем инновационные разработки, проверенные на практике. Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая", - подытожил он.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать "стену дронов" на восточной границе. Украину пригласят к проекту.

Также стало известно, что Словакия примет участие в совещании государств Евросоюза по созданию "Стены дронов" на восточной границе ЕС. Представителя Венгрии на этой встрече не должно было быть.