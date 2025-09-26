"Стена дронов" Евросоюза будет включать три уровня обороны: дронную, наземную и морскую, - Кубилюс
Европейский Союз на заседании 26 сентября согласовал создание "Стены дронов" для защиты восточной границы, который будет включать три основных элемента.
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Еврокомиссар рассказал о видении проекта "Восточный фланг", который имеет три ключевые составляющие:
- "наземную стену" - системы противодействия мобильности на границах;
- "стена дронов" - меры для противодействия нарушениям воздушного пространства;
- "морскую стену" - меры защиты от возможных морских провокаций, в частности для Румынии и Болгарии.
Кубилюс отметил, что на заседании присутствовали министры обороны стран, близких к Украине и России (Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Румыния), а также Венгрия и Словакия, высокий представитель ЕС, датское председательство в Совете и министр обороны Дании.
К дискуссии присоединились и представители НАТО в качестве наблюдателей. Отдельно он отметил презентацию министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, которую назвал "бесценным опытом, проверенным в боях".
"Мы сталкиваемся с четкими вызовами - Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", - сказал Кубилюс.
По его словам, на сегодняшнем заседании приняли решение переходить от обсуждений к конкретным действиям и согласовали ключевые пункты проекта "Стена дронов".
Важнейшим приоритетом по "стене против дронов" Кубилюс назвал повышение возможностей по выявлению, отслеживанию дронов и возможности их перехвата, поскольку таких возможностей "действительно не хватает в некоторых местах".
Он отметил, что реализация проекта будет осуществляться в тесной кооперации с партнерами на передовой и на основе украинского боевого опыта.
