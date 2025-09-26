"Стена дронов" Евросоюза будет включать три уровня обороны: дронную, наземную и морскую, - Кубилюс

Индустрия дронов

Европейский Союз на заседании 26 сентября согласовал создание "Стены дронов" для защиты восточной границы, который будет включать три основных элемента.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Еврокомиссар рассказал о видении проекта "Восточный фланг", который имеет три ключевые составляющие:

"наземную стену" - системы противодействия мобильности на границах;

"стена дронов" - меры для противодействия нарушениям воздушного пространства;

"морскую стену" - меры защиты от возможных морских провокаций, в частности для Румынии и Болгарии.

Кубилюс отметил, что на заседании присутствовали министры обороны стран, близких к Украине и России (Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Румыния), а также Венгрия и Словакия, высокий представитель ЕС, датское председательство в Совете и министр обороны Дании.

К дискуссии присоединились и представители НАТО в качестве наблюдателей. Отдельно он отметил презентацию министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, которую назвал "бесценным опытом, проверенным в боях".

"Мы сталкиваемся с четкими вызовами - Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", - сказал Кубилюс.

По его словам, на сегодняшнем заседании приняли решение переходить от обсуждений к конкретным действиям и согласовали ключевые пункты проекта "Стена дронов".

Важнейшим приоритетом по "стене против дронов" Кубилюс назвал повышение возможностей по выявлению, отслеживанию дронов и возможности их перехвата, поскольку таких возможностей "действительно не хватает в некоторых местах".

Он отметил, что реализация проекта будет осуществляться в тесной кооперации с партнерами на передовой и на основе украинского боевого опыта.

