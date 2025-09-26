РУС
"Стена дронов" Евросоюза будет включать три уровня обороны: дронную, наземную и морскую, - Кубилюс

Индустрия дронов

Стена дронов - Кубилюс рассказал о защите восточного фланга ЕС

Европейский Союз на заседании 26 сентября согласовал создание "Стены дронов" для защиты восточной границы, который будет включать три основных элемента.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Еврокомиссар рассказал о видении проекта "Восточный фланг", который имеет три ключевые составляющие:

  • "наземную стену" - системы противодействия мобильности на границах;
  • "стена дронов" - меры для противодействия нарушениям воздушного пространства;
  • "морскую стену" - меры защиты от возможных морских провокаций, в частности для Румынии и Болгарии.

Кубилюс отметил, что на заседании присутствовали министры обороны стран, близких к Украине и России (Болгария, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Румыния), а также Венгрия и Словакия, высокий представитель ЕС, датское председательство в Совете и министр обороны Дании.

К дискуссии присоединились и представители НАТО в качестве наблюдателей. Отдельно он отметил презентацию министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, которую назвал "бесценным опытом, проверенным в боях".

"Мы сталкиваемся с четкими вызовами - Россия испытывает ЕС и НАТО, и наша реакция должна быть решительной, единой и немедленной", - сказал Кубилюс.

Читайте также: Украина готова принять участие в проекте "Стена дронов", - Шмыгаль

По его словам, на сегодняшнем заседании приняли решение переходить от обсуждений к конкретным действиям и согласовали ключевые пункты проекта "Стена дронов".

Важнейшим приоритетом по "стене против дронов" Кубилюс назвал повышение возможностей по выявлению, отслеживанию дронов и возможности их перехвата, поскольку таких возможностей "действительно не хватает в некоторых местах".

Он отметил, что реализация проекта будет осуществляться в тесной кооперации с партнерами на передовой и на основе украинского боевого опыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО присоединится к совещанию ЕС по созданию "стены дронов"

безопасность (1132) защита (200) Евросоюз (17623) Кубилюс Андрюс (71) дроны (4817)
26.09.2025 17:16 Ответить
навчилися у Зе все анонсувати в майбутньому часі!!!
26.09.2025 17:18 Ответить
розпитайте яйценюка, як роблються справжні стіни
26.09.2025 17:21 Ответить
а де морська стіна на Балтиці? Ця стіна нагадує сумнозвісну лінію Мажино. Хто думає відсідітися за стіною, той вже програв
26.09.2025 17:22 Ответить
а космічну , підземну, підводну ?
26.09.2025 17:27 Ответить
Якщо на мапу "Великого будівництва" зеленського накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз - асфальт був не для нас.
26.09.2025 17:37 Ответить
не верю я этим ссыкунам и импотентам!всё равно они зассат применить ответку на все провокации рашки!дождутся её полномасштабного вторжения к ним!
26.09.2025 17:49 Ответить
 
 