Кубилюс рассказал об основных технологиях, необходимых для "Стены дронов" в ЕС

Европа должна разрабатывать дополнительные средства обнаружения и перехвата российских беспилотников, чтобы проект "Стена дронов" был эффективным, в частности нужны лазеры и РЭБы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге по проекту "Стена дронов", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сбивать истребителями вражеские беспилотники - достаточно дорого, поэтому Европа должна перенять опыт Украины.

"И действительно, когда мы сравниваем, как украинцы борются с дронами и какие у нас есть возможности, то можем четко констатировать: нам нужно развивать дополнительные возможности, которых нам, возможно, пока не хватает", - сказал Кубилюс.

Проект "Стена дронов" будет иметь два ключевых компонента: система раннего обнаружения (сеть детекторов - радары, акустические сенсоры и т.д.) и средства уничтожения или нейтрализации дронов.

"Наши системы до сих пор, возможно, хорошо обнаруживают истребители и ракеты, но когда очень низко летят малые дроны, нам нужны радары, акустические сенсоры и другое техническое оборудование - и в этом украинцы имеют хороший опыт, что на самом деле работает эффективно", - пояснил Кубилюс.

Он также отметил важность создания интегрированной сети детекторов и надлежащей координации между государствами-членами.

"Во-вторых, безусловно, нам нужно рассмотреть эффективные средства уничтожения и средства радиоэлектронной борьбы", - отметил Кубилюс.

Он отдельно указал на дроны-перехватчики, которые уже используются в Украине и "становятся очень эффективными", на классические зенитные средства, включая пушки, а также мобильные огневые группы, вооруженные мощными пулеметами.

Кубилюс также затронул вопрос стоимости перехвата, поскольку ЕС должен минимизировать цену.

В конце концов, использовать ли ракеты класса "воздух-воздух" стоимостью один миллион долларов для сбивания беспилотника, который стоит 10 тыс. долларов, "нужно решать на месте", добавил он.

"И последнее - мы должны смотреть в будущее, потому что публично объявляется, что некоторые страны и отрасли начинают искать совершенно новые инструменты, например, лазеры для борьбы с дронами. Если такая технология появится, нам также надо быть готовыми ее использовать", - резюмировал еврокомиссар.

