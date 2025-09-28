Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гилли

Индустрия дронов

Великобритания планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.

Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Гили в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, являются частью новой стратегии сдерживания российских самолетов и дронов на восточном фланге Альянса.

По словам Гили, безрассудные и опасные маневры со стороны России получат ответ НАТО, в частности через новые меры защиты границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские разведывательные суда и БпЛА активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе

В пятницу, 26 сентября 2025 года, европейские министры обсудили концепцию "стены дронов", которая предусматривает размещение беспилотников вдоль границ для перехвата российских дронов или ракет.

Великобритания в сотрудничестве с Украиной запустила программу производства беспилотников под кодовым названием Project OCTOPUS. В рамках этого проекта британские заводы в течение нескольких недель начнут изготовление дронов-перехватчиков для сдерживания российской агрессии.

Гили отметил, что Великобритания будет использовать современные технологии производства, которые "доступны нам, но отсутствуют у них", чтобы массово производить и поставлять тысячи дронов для поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубилюс рассказал об основных технологиях, необходимых для "Стены дронов" в ЕС

Уникальное соглашение между Великобританией и Украиной предусматривает совместное владение интеллектуальной собственностью на эти дроны, что также позволит развертывать их в странах НАТО.

По словам Гили, эти беспилотники уже доказали свою эффективность против дронов Shahed, а их себестоимость составляет менее десятой части стоимости аналогичных систем конкурентов. В будущем эту систему планируют использовать как часть противовоздушной обороны Великобритании для защиты военных объектов и критической инфраструктуры.

"Мы готовы вместе с союзниками по НАТО показать Путину, что его агрессия и вторжения, необдуманные или преднамеренные, встретят сопротивление", - добавил Гили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стена дронов" Евросоюза будет включать три уровня обороны: дроновую, наземную и морскую, - Кубилюс