РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов Защита восточного фланга НАТО Стена дронов
393 7

Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гилли

Индустрия дронов

Гилли анонсировал стену дронов Великобритании для защиты от РФ

Великобритания планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.

Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Гили в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, являются частью новой стратегии сдерживания российских самолетов и дронов на восточном фланге Альянса.

По словам Гили, безрассудные и опасные маневры со стороны России получат ответ НАТО, в частности через новые меры защиты границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские разведывательные суда и БпЛА активно собирают данные о подводных кабелях и трубопроводах в Европе

В пятницу, 26 сентября 2025 года, европейские министры обсудили концепцию "стены дронов", которая предусматривает размещение беспилотников вдоль границ для перехвата российских дронов или ракет.

Великобритания в сотрудничестве с Украиной запустила программу производства беспилотников под кодовым названием Project OCTOPUS. В рамках этого проекта британские заводы в течение нескольких недель начнут изготовление дронов-перехватчиков для сдерживания российской агрессии.

Гили отметил, что Великобритания будет использовать современные технологии производства, которые "доступны нам, но отсутствуют у них", чтобы массово производить и поставлять тысячи дронов для поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубилюс рассказал об основных технологиях, необходимых для "Стены дронов" в ЕС

Уникальное соглашение между Великобританией и Украиной предусматривает совместное владение интеллектуальной собственностью на эти дроны, что также позволит развертывать их в странах НАТО.

По словам Гили, эти беспилотники уже доказали свою эффективность против дронов Shahed, а их себестоимость составляет менее десятой части стоимости аналогичных систем конкурентов. В будущем эту систему планируют использовать как часть противовоздушной обороны Великобритании для защиты военных объектов и критической инфраструктуры.

"Мы готовы вместе с союзниками по НАТО показать Путину, что его агрессия и вторжения, необдуманные или преднамеренные, встретят сопротивление", - добавил Гили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стена дронов" Евросоюза будет включать три уровня обороны: дроновую, наземную и морскую, - Кубилюс

Автор: 

Великобритания (5145) Европа (2055) НАТО (10375) дроны (4835) Гилли Джон (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де буде ця стіна дронів? Краще на кордоні росії і України! Так вам безпечніше буде!
показать весь комментарий
28.09.2025 12:09 Ответить
Велика Британія буде закупляти дрони в Україні?
Один хрен (як кажуть люди дотичні до ЗСУ) близько 60% з тих дронів, що постачаються в ЗСУ друзяками Вови, не придатні до використання.
Може хоч на стіну згодяться?!🤭
показать весь комментарий
28.09.2025 12:13 Ответить
Гілі зазначив, що Велика Британія використовуватиме ******* технології виробництва, які "доступні нам, але відсутні у них", щоб масово виробляти та постачати тисячі дронів

Наприклад?
показать весь комментарий
28.09.2025 12:16 Ответить
ШІ
показать весь комментарий
28.09.2025 12:17 Ответить
Китайський штучний інтелект DeepSeek, який за тиждень після запуску став лідером завантажень в App Store і обвалив Уолл-стріт, викликав занепокоєння Дональда Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3532775
показать весь комментарий
28.09.2025 12:24 Ответить
Миндича подключите! миллиард дронов на границе, правда за миллиардом деревьев вы их можете не увидеть) Но деньги будут "освоены" в полном объёме и в сжатые сроки!
показать весь комментарий
28.09.2025 12:30 Ответить
 
 