Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гилли
Индустрия дронов
Великобритания планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.
Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Гили в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, являются частью новой стратегии сдерживания российских самолетов и дронов на восточном фланге Альянса.
По словам Гили, безрассудные и опасные маневры со стороны России получат ответ НАТО, в частности через новые меры защиты границ.
В пятницу, 26 сентября 2025 года, европейские министры обсудили концепцию "стены дронов", которая предусматривает размещение беспилотников вдоль границ для перехвата российских дронов или ракет.
Великобритания в сотрудничестве с Украиной запустила программу производства беспилотников под кодовым названием Project OCTOPUS. В рамках этого проекта британские заводы в течение нескольких недель начнут изготовление дронов-перехватчиков для сдерживания российской агрессии.
Гили отметил, что Великобритания будет использовать современные технологии производства, которые "доступны нам, но отсутствуют у них", чтобы массово производить и поставлять тысячи дронов для поддержки Украины.
Уникальное соглашение между Великобританией и Украиной предусматривает совместное владение интеллектуальной собственностью на эти дроны, что также позволит развертывать их в странах НАТО.
По словам Гили, эти беспилотники уже доказали свою эффективность против дронов Shahed, а их себестоимость составляет менее десятой части стоимости аналогичных систем конкурентов. В будущем эту систему планируют использовать как часть противовоздушной обороны Великобритании для защиты военных объектов и критической инфраструктуры.
"Мы готовы вместе с союзниками по НАТО показать Путину, что его агрессия и вторжения, необдуманные или преднамеренные, встретят сопротивление", - добавил Гили.
Один хрен (як кажуть люди дотичні до ЗСУ) близько 60% з тих дронів, що постачаються в ЗСУ друзяками Вови, не придатні до використання.
Може хоч на стіну згодяться?!🤭
Наприклад?