426 7

Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС

У ЄС закликали збивати російські літаки й дрони-порушники

Європейський парламент 9 жовтня ухвалив резолюцію, у якій закликав країни-члени Європейського Союзу збивати російські повітряні цілі, що незаконно порушують їхні кордони.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, передає Цензор.НЕТ.

Євродепутати вважають, що російські літаки та дрони можна збивати, якщо вони порушують повітряний простір держав ЄС.

За резолюцію проголосували 469 євродепутатів, 97 – проти, 38 – утримались.

"Європарламент… підтримує будь-які ініціативи, які дозволяють ЄС і його державам-членам вживати скоординованих, єдиних і пропорційних дій у відповідь на всі порушення їхнього повітряного простору, включно зі збиттям повітряних загроз", - йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту вітають концепцію "стіни дронів" ЄС та ініціативу "Варта східного флангу" (Eastern Flank Watch).

У Європарламенті наголошують, що диверсійні та гібридні дій Росії проти ЄС можна кваліфікувати як "державне спонсорство тероризму", навіть якщо ці дії не досягають порогу збройного нападу.

Депутати Європарламенту також закликають Раду ЄС та Єврокомісію "посилити ефективність і вплив санкцій проти Росії", а ще – поширити санкції на інші держави, які сприяють діям Росії, зокрема на Білорусь, Іран і Північну Корею.

Окрім цього, Європарламент вимагає запровадити санкції на китайські компанії, які постачають у РФ товари подвійного призначення та військові вироби, необхідні для виробництва дронів і ракет.

Не можна, бо путін нападе!
показати весь коментар
09.10.2025 15:07 Відповісти
Не збивайте! Терпіть!! Може то вони "на Берлін" пролітають транзитом....
показати весь коментар
09.10.2025 15:09 Відповісти
Горохострельным оружием, сбивать?
показати весь коментар
09.10.2025 15:10 Відповісти
Який сміливий крок. І місяця не пройшло як НАТО вирішило що гарячу кочергу зі сраки все таки можна витягнути а не мовчки терпіти
показати весь коментар
09.10.2025 15:13 Відповісти
Вместо того что бы сбивать все постороннее они призывают.
показати весь коментар
09.10.2025 15:20 Відповісти
Тут ключове слово "закликав"!
Але чи то порушення, чи ні - будуть вирішувати місяцями...
показати весь коментар
09.10.2025 15:20 Відповісти
вони по кожному дрону будуть збиратися та голосувати ?

І навіщо таке імпотентне ЄС і ще деяки хочуть туда вступити
показати весь коментар
09.10.2025 15:25 Відповісти
 
 