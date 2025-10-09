Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС

Європейський парламент 9 жовтня ухвалив резолюцію, у якій закликав країни-члени Європейського Союзу збивати російські повітряні цілі, що незаконно порушують їхні кордони.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, передає Цензор.НЕТ.

Євродепутати вважають, що російські літаки та дрони можна збивати, якщо вони порушують повітряний простір держав ЄС.

За резолюцію проголосували 469 євродепутатів, 97 – проти, 38 – утримались.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кубілюс - європейцям: Готуйтеся до капітуляції, якщо хочете миру на умовах Путіна

"Європарламент… підтримує будь-які ініціативи, які дозволяють ЄС і його державам-членам вживати скоординованих, єдиних і пропорційних дій у відповідь на всі порушення їхнього повітряного простору, включно зі збиттям повітряних загроз", - йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту вітають концепцію "стіни дронів" ЄС та ініціативу "Варта східного флангу" (Eastern Flank Watch).

У Європарламенті наголошують, що диверсійні та гібридні дій Росії проти ЄС можна кваліфікувати як "державне спонсорство тероризму", навіть якщо ці дії не досягають порогу збройного нападу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

Депутати Європарламенту також закликають Раду ЄС та Єврокомісію "посилити ефективність і вплив санкцій проти Росії", а ще – поширити санкції на інші держави, які сприяють діям Росії, зокрема на Білорусь, Іран і Північну Корею.

Окрім цього, Європарламент вимагає запровадити санкції на китайські компанії, які постачають у РФ товари подвійного призначення та військові вироби, необхідні для виробництва дронів і ракет.

Також читайте: НАТО потребує чітких процедур для збиття російських літаків-порушників, "червоні лінії" не допомагають, - глава МЗС Латвії Браже