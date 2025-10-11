УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7778 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ Порушення повітряного простору
3 041 22

Велика Британія і США провели 12-годинну місію біля кордону РФ: Це сигнал Путіну, - Гілі

Гілі про сигнал Путіну

Два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", - зазначив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Він наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії.

Також читайте: НАТО потребує чітких процедур для збиття російських літаків-порушників, "червоні лінії" не допомагають, - глава МЗС Латвії Браже

Зазначається, у четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint, а також морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь та Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

Велика Британія заявила, що операція була здійснена після вторгнення у повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії та Естонії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Велика Британія (5818) НАТО (6886) США (24484)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Потужно
показати весь коментар
11.10.2025 17:09 Відповісти
+6
Тільки зараз один блок перетворився на пшик
показати весь коментар
11.10.2025 17:23 Відповісти
+6
Блін, чо ніхто їм не скаже як вони жалюгідно виглядають зі своїми сигналами?

показати весь коментар
11.10.2025 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно
показати весь коментар
11.10.2025 17:09 Відповісти
Злякали їжака голою ср-ою
показати весь коментар
11.10.2025 17:29 Відповісти
Смішно...
показати весь коментар
11.10.2025 17:10 Відповісти
царю в москве так и доложили: какой-то обьединенный сигнал вдоль границы пролетел...Почти смешно.
показати весь коментар
11.10.2025 17:13 Відповісти
Царь дуже радий, все як в часи його молодості.....
показати весь коментар
11.10.2025 17:20 Відповісти
Часи холодної війни, коли два блоки постійно капали друг другу на нерви літаючи коло кордонів вернулися.....
показати весь коментар
11.10.2025 17:14 Відповісти
Тільки зараз один блок перетворився на пшик
показати весь коментар
11.10.2025 17:23 Відповісти
мощно задвинули путину. Будет знать, как безобразничать.
показати весь коментар
11.10.2025 17:17 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 18:07 Відповісти
Що це був за сигнал? Ну потусили біля кордонів, і?
показати весь коментар
11.10.2025 17:19 Відповісти
так победим!
показати весь коментар
11.10.2025 17:19 Відповісти
Уявляю,як він перелякався..
показати весь коментар
11.10.2025 17:22 Відповісти
і голі сраки показували у сторону території РФ?
показати весь коментар
11.10.2025 17:24 Відповісти
Великобритания и США обеспечила РФ теневым флотом - все танкеры и судна под тысячу - они раньше были США и UK и Великобритания еще и страхует этот теневой флот. А нам ссут в глаза, а сами набивают Россию деньгами.
показати весь коментар
11.10.2025 17:28 Відповісти
Сигналили фарами, чи очима?
показати весь коментар
11.10.2025 17:32 Відповісти
Голими сраками через фонар кабіни.
показати весь коментар
11.10.2025 17:51 Відповісти
Москалі не звернули уваги на цю "потужну" місію біля кордону, бо були сьогодні зайняті місією СБУ на НПЗ в Уфі.
показати весь коментар
11.10.2025 17:46 Відповісти
Краще Матіоса Руста відправили на червоній площі приземлитися, то б толку більше було.
показати весь коментар
11.10.2025 17:57 Відповісти
Импотенты
показати весь коментар
11.10.2025 18:01 Відповісти
Блін, чо ніхто їм не скаже як вони жалюгідно виглядають зі своїми сигналами?

показати весь коментар
11.10.2025 18:04 Відповісти
Якщо в вас вже не стоїть, то про це краще мовчати, а не показувати.
показати весь коментар
11.10.2025 18:04 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 18:14 Відповісти
 
 