Велика Британія і США провели 12-годинну місію біля кордону РФ: Це сигнал Путіну, - Гілі
Два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", - зазначив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Він наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії.
Зазначається, у четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint, а також морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь та Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.
Велика Британія заявила, що операція була здійснена після вторгнення у повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії та Естонії.
