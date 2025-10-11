Великобритания и США провели 12-часовую миссию у границы РФ: Это сигнал Путину, - Гилли
Два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО", - отметил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Он подчеркнул, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии.
Отмечается, что в четверг самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint, а также морской патрульный самолет P-8A Poseidon пролетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.
Великобритания заявила, что операция была осуществлена после вторжения в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, Румынии и Эстонии.
