Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в командовании военно-морских сил НАТО, отметив, что фрегат ВМС Франции направлен для наблюдения за субмариной.

Ранее на лодке были серьезные технические проблемы, о которых 27 сентября сообщал канал "ВЧК-ОГПУ". Из-за повреждения топливной системы "Новороссийск" заправлялся прямо в трюм, что создавало опасность взрыва.

На борту не было деталей для ремонта и квалифицированных специалистов, а экипаж не мог устранить неисправности.

Из-за аварии начали возникать и другие проблемы, а накопленное топливо стало взрывоопасным. Источники сообщают, что экипаж мог только сбрасывать топливо в море.

"Новороссийск" относится к проекту 636.3 "Варшавянка" и входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России. Лодка была заложена в 2010 году, спущена на воду в 2013 году и принята в состав ВМФ в 2014 году.

Подводные лодки этого проекта Россия использует для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине. НАТО следит за ситуацией и готово реагировать на любые угрозы на море.

Напомним, два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии.

