Подводная лодка РФ "Новороссийск" всплыла у Франции - в НАТО отреагировали
Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в командовании военно-морских сил НАТО, отметив, что фрегат ВМС Франции направлен для наблюдения за субмариной.
Ранее на лодке были серьезные технические проблемы, о которых 27 сентября сообщал канал "ВЧК-ОГПУ". Из-за повреждения топливной системы "Новороссийск" заправлялся прямо в трюм, что создавало опасность взрыва.
На борту не было деталей для ремонта и квалифицированных специалистов, а экипаж не мог устранить неисправности.
Из-за аварии начали возникать и другие проблемы, а накопленное топливо стало взрывоопасным. Источники сообщают, что экипаж мог только сбрасывать топливо в море.
"Новороссийск" относится к проекту 636.3 "Варшавянка" и входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России. Лодка была заложена в 2010 году, спущена на воду в 2013 году и принята в состав ВМФ в 2014 году.
Подводные лодки этого проекта Россия использует для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине. НАТО следит за ситуацией и готово реагировать на любые угрозы на море.
Напомним, два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.
Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
Тамагавки вдарили по кремлю
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
"Пісьмо, напісанноє в рєдакцію пєрєдачі "очєвідноє-нєвєроятноє", із сумашєдшєго дома (Канатчіковой дачі)", автор- Владімір Сємєновіч Высоцкій.
У перефразі ще можна помітити мої лапки у назві "научний лайнєр" (їх не було у Висоцького). "Научний лайнєр" в контексті - прикриття російського дизель-електричного підводного човна Б-261 "Новоросійськ", який виявився лайном (лайнером).
Якаясь гамасятіна падводна, і, доречі, дуже скрєпна..
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs