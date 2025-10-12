РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4385 посетителей онлайн
Новости Провокации РФ на море
3 839 34

Подводная лодка РФ "Новороссийск" всплыла у Франции - в НАТО отреагировали

Подводная лодка РФ Новороссийск всплыла у берегов Франции

Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла на северо-западе Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в командовании военно-морских сил НАТО, отметив, что фрегат ВМС Франции направлен для наблюдения за субмариной.

Ранее на лодке были серьезные технические проблемы, о которых 27 сентября сообщал канал "ВЧК-ОГПУ". Из-за повреждения топливной системы "Новороссийск" заправлялся прямо в трюм, что создавало опасность взрыва.

На борту не было деталей для ремонта и квалифицированных специалистов, а экипаж не мог устранить неисправности.

Также смотрите: ГУР получило исчерпывающие секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

Из-за аварии начали возникать и другие проблемы, а накопленное топливо стало взрывоопасным. Источники сообщают, что экипаж мог только сбрасывать топливо в море.

"Новороссийск" относится к проекту 636.3 "Варшавянка" и входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России. Лодка была заложена в 2010 году, спущена на воду в 2013 году и принята в состав ВМФ в 2014 году.

Подводные лодки этого проекта Россия использует для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине. НАТО следит за ситуацией и готово реагировать на любые угрозы на море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВМС Украины о повреждении базы атомных подводных лодок РФ на Камчатке: вряд ли существенно повлияет на выполнение боевых задач

Напомним, два самолета Королевских ВВС осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО для патрулирования границы России на фоне недавних вторжений дронов РФ и истребителей в воздушное пространство Альянса.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подчеркнул, что эта миссия не только предоставляет ценную разведывательную информацию для повышения оперативной осведомленности британских вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО российскому диктатору Владимиру Путину и противникам Британии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

НАТО (10421) подводная лодка (203) ракеты (3758) россия (97621) Франция (3606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Через аварію почали виникати й інші проблеми, а накопичене паливо стало вибухонебезпечним. Джерела повідомляють, що екіпаж міг лише скидати паливо у море. Джерело: https://censor.net/ua/n3579296
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
показать весь комментарий
12.10.2025 23:49 Ответить
+6
Пишуть, що корвет рашистів "Ивановец" затонув у Чорному морі, приблизно за 12 км від Донузлава біля кзбережжя Криму.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:38 Ответить
+5
Як завжди НАТО відреагує стурбованістю і консультаціями. Не здивуюся якщо в Брюсселі в штаб квартирі НАТО з унітазу почнуть вилазити коричневі чоловічки.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пишуть, що корвет рашистів "Ивановец" затонув у Чорному морі, приблизно за 12 км від Донузлава біля кзбережжя Криму.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:38 Ответить
Його ж ще минулого року потопили
показать весь комментарий
12.10.2025 23:45 Ответить
ВІн почав тонути ще минулого року, а остаточно дістався дна лише зараз.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:56 Ответить
Нас тут итак за баранів тримають - брехня постійна, так ще й форумісти зі своїми "перевіреними фактами"
показать весь комментарий
13.10.2025 00:03 Ответить
Не здивуюсь ,що будуть писати,форумісти ютюбовські.
Тамагавки вдарили по кремлю
показать весь комментарий
13.10.2025 00:09 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2025 00:21 Ответить
У 2024 року цей Иванівець затонув
показать весь комментарий
12.10.2025 23:56 Ответить
То корабель привид. "Летючий лапотнік".
показать весь комментарий
13.10.2025 00:22 Ответить
Як завжди НАТО відреагує стурбованістю і консультаціями. Не здивуюся якщо в Брюсселі в штаб квартирі НАТО з унітазу почнуть вилазити коричневі чоловічки.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:40 Ответить
Не плутайте "біля" берегів Франції, і в територіальних водах. Хоча теж не потопили б кацапське корито. Бо не в стані війни.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:50 Ответить
По тексту взагалі про воду не йдеться -"на північному заході Франції".Хз де то. Якого хера воно взагалі там плавало? Контрабанду возили чи дрони запускали ? На абордаж його і конфіскувати як порушника.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:06 Ответить
Якби відреагували, він би більше не сплив.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:41 Ответить
Она утонула?
показать весь комментарий
12.10.2025 23:42 Ответить
Через аварію почали виникати й інші проблеми, а накопичене паливо стало вибухонебезпечним. Джерела повідомляють, що екіпаж міг лише скидати паливо у море. Джерело: https://censor.net/ua/n3579296
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
показать весь комментарий
12.10.2025 23:49 Ответить
Шедеврально! Хто автор?
показать весь комментарий
13.10.2025 00:00 Ответить
Це перефраз з Висоцького.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:09 Ответить
Высоцкий... "Дорогая передача"
показать весь комментарий
13.10.2025 00:13 Ответить
Моя версія рядків із загальновідомого хіта часів СРСР :
"Пісьмо, напісанноє в рєдакцію пєрєдачі "очєвідноє-нєвєроятноє", із сумашєдшєго дома (Канатчіковой дачі)", автор- Владімір Сємєновіч Высоцкій.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:17 Ответить
Та я здогадувався, що стиль Висоцького, але мене слово мишебратья з пантелику збило Вдало ви, як зараз кажуть, обгрейдили цей хіт. Дякую, посміявся...
показать весь комментарий
13.10.2025 00:40 Ответить
Прошу.
У перефразі ще можна помітити мої лапки у назві "научний лайнєр" (їх не було у Висоцького). "Научний лайнєр" в контексті - прикриття російського дизель-електричного підводного човна Б-261 "Новоросійськ", який виявився лайном (лайнером).
показать весь комментарий
13.10.2025 00:51 Ответить
гімно в воді завжди спливає )) шкільна фізика, різна густина матеріалів (закон архімеда там вже не працює) ))
показать весь комментарий
12.10.2025 23:49 Ответить
Правду кажуть, гівно не тоне.
показать весь комментарий
12.10.2025 23:49 Ответить
Главное в новости не написано - это были нейтральные территориальные води или нет...
показать весь комментарий
12.10.2025 23:51 Ответить
І що? Допомогли їм?))
показать весь комментарий
12.10.2025 23:52 Ответить
Вспливаайєм, хватайтє тапари с баграмі і на абардаж. Расчьот бєгіт к арудію. Саляру нада била брать в каністрах, бо в трюмах шото нє таво.
Якаясь гамасятіна падводна, і, доречі, дуже скрєпна..
показать весь комментарий
13.10.2025 00:04 Ответить
Будьте милосердні - допоможіть їм померти.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:05 Ответить
Срочно вызывайте "Ашота" с баранами (боевыми).
показать весь комментарий
13.10.2025 00:05 Ответить
Тільки но вчора , я написав про інциндент в 1981 році.. а сьогодні опачкі.
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs
показать весь комментарий
13.10.2025 00:06 Ответить
накаркав... давай ще!
показать весь комментарий
13.10.2025 00:09 Ответить
І цю кацапію ще хтось боїться ??? Після походу авіаносця "Кузя", який загадив усю атмосферу над Атлантикою димом, кацапстан треба було розчавити як клопа.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:27 Ответить
Чорний дим з труби Кузі йшов тому, що Кузін корабельний кок народила дитину, і команда Кузі довго обирала Папу
показать весь комментарий
13.10.2025 00:41 Ответить
Потопіть його на)(уй
показать весь комментарий
13.10.2025 00:42 Ответить
 
 