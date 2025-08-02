ВМС Украины о повреждении базы атомных подводных лодок РФ на Камчатке: вряд ли существенно повлияет на выполнение боевых задач

Повреждение причального фронта на Камчатке в результате недавнего землетрясения является чисто техническим вопросом, вряд ли это существенно повлияет на выполнение боевых задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Да, ряд верифицированных, в смысле вызывающих доверие, источников информацию подтверждают, что есть повреждения причального фронта. Однако это вопрос чисто технический. Ну, во-первых, причалить можно не обязательно там, где непосредственно ты должен базироваться. Это некритично на самом деле", - отметил спикер.

По его словам, эту проблему, вероятно, удастся решить так же, как и вопрос с пополнением запасов. Он отметил, что ситуация вряд ли существенно повлияет на выполнение боевых задач. При этом факт повреждения, по его словам, действительно подтверждается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Напомним, издание The Telegraph сообщало, что российская база атомных подводных лодок, вероятно, пострадала от цунами, которое прокатилось вдоль тихоокеанского побережья РФ на Камчатке.

Ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Впоследствии там началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки.