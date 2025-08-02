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Новости Землетрясение в России
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ВМС Украины о повреждении базы атомных подводных лодок РФ на Камчатке: вряд ли существенно повлияет на выполнение боевых задач

База атомных подводных лодок РФ повреждена в результате цунами на Камчатке.

Повреждение причального фронта на Камчатке в результате недавнего землетрясения является чисто техническим вопросом, вряд ли это существенно повлияет на выполнение боевых задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Да, ряд верифицированных, в смысле вызывающих доверие, источников информацию подтверждают, что есть повреждения причального фронта. Однако это вопрос чисто технический. Ну, во-первых, причалить можно не обязательно там, где непосредственно ты должен базироваться. Это некритично на самом деле", - отметил спикер.

По его словам, эту проблему, вероятно, удастся решить так же, как и вопрос с пополнением запасов. Он отметил, что ситуация вряд ли существенно повлияет на выполнение боевых задач. При этом факт повреждения, по его словам, действительно подтверждается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Напомним, издание The Telegraph сообщало, что российская база атомных подводных лодок, вероятно, пострадала от цунами, которое прокатилось вдоль тихоокеанского побережья РФ на Камчатке.

Ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Впоследствии там началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки.

Автор: 

землетрясение (661) подводная лодка (200) россия (96763)


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Топ комментарии
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Ця инфа с фото спутников. Кацапы поврежденные 12 ПЛАРБОВ порастаскивали по ангарам. ихние потешные генералы это ни подтверждают , ни опровергают. В течении месяца ожидается помошнее землетрус. Скрестили пальчики та чекаемо бравих новин з цапостану. АМIНЬ !!!
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02.08.2025 19:29 Ответить
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А що він не так сказав?
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02.08.2025 19:25 Ответить
Американські підводні човни в Гавані Сант Петербургу
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02.08.2025 19:15 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4804492-tramp-atomni-submaryny-vzhe-blyzhche-do-rosii Трамп: Атомні субмарини вже ближче до Росії
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02.08.2025 19:26 Ответить
Амерам не привыкать. При совдепии амер-атомная подлодка всплыла посредине Авачинской бухты , у П.-КамчатскАГА. Немножко поякшавись, генсек с Президентом США, и, о чудо, амерподлодку кацапдегенерати провожали , отдавая честь. Правда опосля установили на воротах в бухту металлическую сетку и стали запускать в бухту даже гражданские суда по спец пассворду. Теперь на входе в бухту - очередь судов, бо запускают по одному.
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02.08.2025 19:43 Ответить
Разминка прошла не совсем удачно
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02.08.2025 19:28 Ответить
размивка
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02.08.2025 19:49 Ответить
Ця инфа с фото спутников. Кацапы поврежденные 12 ПЛАРБОВ порастаскивали по ангарам. ихние потешные генералы это ни подтверждают , ни опровергают. В течении месяца ожидается помошнее землетрус. Скрестили пальчики та чекаемо бравих новин з цапостану. АМIНЬ !!!
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02.08.2025 19:29 Ответить
Интересно. Расскажи ещё. Ждём с нетерпением.
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02.08.2025 20:20 Ответить
Та взагалі ніяк не вплине. Не треба сподіватись на втаємниченість інформаційних телеграм- помийок.
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02.08.2025 19:39 Ответить
 
 