ВМС України про пошкодження бази атомних підводних човнів РФ на Камчатці: навряд чи суттєво вплине на виконання бойових завдань

Пошкодження причального фронту на Камчатці внаслідок нещодавнього землетрусу є суто технічним питанням, навряд чи це суттєво вплине на виконання бойових завдань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Так, низка верифікованих, в сенсі таких, що викликають довіру, джерел інформацію підтверджують, що є пошкодження причального фронту. Проте це питання суто технічне. Ну, по-перше, причалити можна не обов'язково там, де безпосередньо ти маєш базуватися. Це некритично насправді", - зауважив речник.

За його словами, цю проблему, ймовірно, вдасться вирішити так само, як і питання з поповненням запасів. Він наголосив, що ситуація навряд чи суттєво вплине на виконання бойових завдань. При цьому факт пошкодження, за його словами, дійсно підтверджується.

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Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що російська база атомних підводних човнів, імовірно, постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя РФ на Камчатці.

Раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 - найсильніший у регіоні з 1952 року.

Згодом там почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії - Ключевської Сопки.