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Новини Землетрус у Росії
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ВМС України про пошкодження бази атомних підводних човнів РФ на Камчатці: навряд чи суттєво вплине на виконання бойових завдань

Базу атомних субмарин РФ пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці

Пошкодження причального фронту на Камчатці внаслідок нещодавнього землетрусу є суто технічним питанням, навряд чи це суттєво вплине на виконання бойових завдань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Так, низка верифікованих, в сенсі таких, що викликають довіру, джерел інформацію підтверджують, що є пошкодження причального фронту. Проте це питання суто технічне. Ну, по-перше, причалити можна не обов'язково там, де безпосередньо ти маєш базуватися. Це некритично насправді", - зауважив речник.

За його словами, цю проблему, ймовірно, вдасться вирішити так само, як і питання з поповненням запасів. Він наголосив, що ситуація навряд чи суттєво вплине на виконання бойових завдань. При цьому факт пошкодження, за його словами, дійсно підтверджується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що російська база атомних підводних човнів, імовірно, постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя РФ на Камчатці.

Раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 - найсильніший у регіоні з 1952 року.

Згодом там почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії - Ключевської Сопки.

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землетрус (181) підводний човен (91) росія (66995)


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А що він не так сказав?
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02.08.2025 19:25 Відповісти
Американські підводні човни в Гавані Сант Петербургу
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02.08.2025 19:15 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4804492-tramp-atomni-submaryny-vzhe-blyzhche-do-rosii Трамп: Атомні субмарини вже ближче до Росії
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02.08.2025 19:26 Відповісти
Амерам не привыкать. При совдепии амер-атомная подлодка всплыла посредине Авачинской бухты , у П.-КамчатскАГА. Немножко поякшавись, генсек с Президентом США, и, о чудо, амерподлодку кацапдегенерати провожали , отдавая честь. Правда опосля установили на воротах в бухту металлическую сетку и стали запускать в бухту даже гражданские суда по спец пассворду. Теперь на входе в бухту - очередь судов, бо запускают по одному.
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02.08.2025 19:43 Відповісти
Разминка прошла не совсем удачно
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02.08.2025 19:28 Відповісти
размивка
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02.08.2025 19:49 Відповісти
Ця инфа с фото спутников. Кацапы поврежденные 12 ПЛАРБОВ порастаскивали по ангарам. ихние потешные генералы это ни подтверждают , ни опровергают. В течении месяца ожидается помошнее землетрус. Скрестили пальчики та чекаемо бравих новин з цапостану. АМIНЬ !!!
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02.08.2025 19:29 Відповісти
Та взагалі ніяк не вплине. Не треба сподіватись на втаємниченість інформаційних телеграм- помийок.
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02.08.2025 19:39 Відповісти
 
 