Після землетрусу на російській Камчатці почалося виверження вулкана. ФОТО

На російській Камчатці почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії — Ключевської Сопки. Це сталося після масштабного землетрусу вночі 30 липня.

Про це повідомив Камчатський філіал Єдиної геофізичної служби РАН та низка росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Фото зафіксували витік розпеченої лави по західному схилу вулкана. Над кратером спостерігаються світіння та вибухи.

Вулкан розташований за 30 км від найближчого населеного пункту.

Вдень 30 липня вулкан, за даними російських геофізиків, викинув трикілометрову хмару попелу, після чого пішла лава.

Ключевська Сопка й до цього демонструвала ознаки активізації, але після землетрусу процеси у вулкані значно посилилися –– почалися масштабні викиди лави.

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Раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 –– найсильніший у регіоні з 1952 року.

Землетрус також викликав цунамі по всьому тихоокеанському регіону, спричинивши масові евакуації в багатьох країнах. Повідомлень про загиблих та серйозні руйнування не надходило.