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Новини Фото Землетрус у Росії
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Після землетрусу на російській Камчатці почалося виверження вулкана. ФОТО

На російській Камчатці почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії — Ключевської Сопки. Це сталося після масштабного землетрусу вночі 30 липня.

Про це повідомив Камчатський філіал Єдиної геофізичної служби РАН та низка росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Фото зафіксували витік розпеченої лави по західному схилу вулкана. Над кратером спостерігаються світіння та вибухи.

Вулкан розташований за 30 км від найближчого населеного пункту.

На Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська Сопка

Вдень 30 липня вулкан, за даними російських геофізиків, викинув трикілометрову хмару попелу, після чого пішла лава.

Ключевська Сопка й до цього демонструвала ознаки активізації, але після землетрусу процеси у вулкані значно посилилися –– почалися масштабні викиди лави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 8,7 зафіксували на Камчатці. ВIДЕО

На Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська Сопка

Раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 –– найсильніший у регіоні з 1952 року.

Землетрус також викликав цунамі по всьому тихоокеанському регіону, спричинивши масові евакуації в багатьох країнах. Повідомлень про загиблих та серйозні руйнування не надходило.

Автор: 

вулкан (13) землетрус (179) росія (66956)


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Топ коментарі
+20
хоть тут добра новина. а в москві не має вулканів?
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30.07.2025 18:35 Відповісти
+13
Нажаль, до мацкви не дістане... Треба щось дієвіше.
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30.07.2025 18:36 Відповісти
+12
На жаль ні!!!! Там тільки болота !!!!
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30.07.2025 18:39 Відповісти
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Коли ти вже шось дотепне навчишся писати? Ну це ж рівень яслів! Мабуть ніколи...
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30.07.2025 19:30 Відповісти
хоть тут добра новина. а в москві не має вулканів?
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30.07.2025 18:35 Відповісти
На жаль ні!!!! Там тільки болота !!!!
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30.07.2025 18:39 Відповісти
Під містом москва є солоне море. На глибині десь біля кілометра. Так що, москва може успішно провалитися.
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30.07.2025 19:04 Відповісти
А в болотах - торф... А він горить непогано, у суху погоду...
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30.07.2025 20:27 Відповісти
Нажаль, до мацкви не дістане... Треба щось дієвіше.
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30.07.2025 18:36 Відповісти
З почином.
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30.07.2025 18:37 Відповісти
Сподіваюсь у вуйків мольфарів корегувальники оперативно працюють
Успіхів !!
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30.07.2025 18:44 Відповісти
А шо вони кажуть, коли ***** здохне?
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30.07.2025 18:56 Відповісти
Ну це ж просто фігово.
Треьа що б це було по центру москви.
У богів дуже погані корегувальники.
Пропоную в якості корегувальника свою ну дуже скромну персону.
Грошей і влади чи якихось преференцій для себе особисто не запрохаю.
Лише точних влучень по свинособакам
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30.07.2025 18:57 Відповісти
На якій нахрін "російській Камчатці", все що далі москви - окуповані території.
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30.07.2025 19:02 Відповісти
Це ті самі кацапи, що розповідали як Еллустон знищить США. Але для світу це погано.
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30.07.2025 19:13 Відповісти
Даєш пірокластичний потік, щоб років через 1000 японці археологи "знайшли" руцьку Помпєю
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30.07.2025 19:20 Відповісти
Природа, не зупиняся!
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30.07.2025 19:36 Відповісти
 
 