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Новости Фото Землетрясение в России
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После землетрясения на российской Камчатке началось извержение вулкана. ФОТО

На российской Камчатке началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки. Это произошло после масштабного землетрясения ночью 30 июля.

Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ряд росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Фото зафиксировали утечку раскаленной лавы по западному склону вулкана. Над кратером наблюдаются свечение и взрывы.

Вулкан расположен в 30 км от ближайшего населенного пункта.

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевая Сопка.

Днем 30 июля вулкан, по данным российских геофизиков, выбросил трехкилометровое облако пепла, после чего пошла лава.

Ключевская Сопка и до этого демонстрировала признаки активизации, но после землетрясения процессы в вулкане значительно усилились - начались масштабные выбросы лавы.

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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевая Сопка.

Ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Землетрясение также вызвало цунами по всему тихоокеанскому региону, вызвав массовые эвакуации во многих странах. Сообщений о погибших и серьезных разрушениях не поступало.

Автор: 

вулкан (73) землетрясение (659) россия (96722)


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Топ комментарии
+8
хоть тут добра новина. а в москві не має вулканів?
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30.07.2025 18:35 Ответить
+6
Нажаль, до мацкви не дістане... Треба щось дієвіше.
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30.07.2025 18:36 Ответить
+6
З почином.
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30.07.2025 18:37 Ответить
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Пора Янелоху на Камчатку съездить, да там и остаться. После этого её совсем снесёт.
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30.07.2025 18:35 Ответить
хоть тут добра новина. а в москві не має вулканів?
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30.07.2025 18:35 Ответить
На жаль ні!!!! Там тільки болота !!!!
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30.07.2025 18:39 Ответить
Під містом москва є солоне море. На глибині десь біля кілометра. Так що, москва може успішно провалитися.
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30.07.2025 19:04 Ответить
Нажаль, до мацкви не дістане... Треба щось дієвіше.
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30.07.2025 18:36 Ответить
З почином.
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30.07.2025 18:37 Ответить
Сподіваюсь у вуйків мольфарів корегувальники оперативно працюють
Успіхів !!
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30.07.2025 18:44 Ответить
А шо вони кажуть, коли ***** здохне?
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30.07.2025 18:56 Ответить
Ну це ж просто фігово.
Треьа що б це було по центру москви.
У богів дуже погані корегувальники.
Пропоную в якості корегувальника свою ну дуже скромну персону.
Грошей і влади чи якихось преференцій для себе особисто не запрохаю.
Лише точних влучень по свинособакам
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30.07.2025 18:57 Ответить
На якій нахрін "російській Камчатці", все що далі москви - окуповані території.
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30.07.2025 19:02 Ответить
 
 