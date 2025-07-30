После землетрясения на российской Камчатке началось извержение вулкана. ФОТО
На российской Камчатке началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки. Это произошло после масштабного землетрясения ночью 30 июля.
Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ряд росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Фото зафиксировали утечку раскаленной лавы по западному склону вулкана. Над кратером наблюдаются свечение и взрывы.
Вулкан расположен в 30 км от ближайшего населенного пункта.
Днем 30 июля вулкан, по данным российских геофизиков, выбросил трехкилометровое облако пепла, после чего пошла лава.
Ключевская Сопка и до этого демонстрировала признаки активизации, но после землетрясения процессы в вулкане значительно усилились - начались масштабные выбросы лавы.
Ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.
Землетрясение также вызвало цунами по всему тихоокеанскому региону, вызвав массовые эвакуации во многих странах. Сообщений о погибших и серьезных разрушениях не поступало.
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Успіхів !!
Треьа що б це було по центру москви.
У богів дуже погані корегувальники.
Пропоную в якості корегувальника свою ну дуже скромну персону.
Грошей і влади чи якихось преференцій для себе особисто не запрохаю.
Лише точних влучень по свинособакам