После землетрясения на российской Камчатке началось извержение вулкана. ФОТО

На российской Камчатке началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки. Это произошло после масштабного землетрясения ночью 30 июля.

Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН и ряд росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Фото зафиксировали утечку раскаленной лавы по западному склону вулкана. Над кратером наблюдаются свечение и взрывы.

Вулкан расположен в 30 км от ближайшего населенного пункта.

Днем 30 июля вулкан, по данным российских геофизиков, выбросил трехкилометровое облако пепла, после чего пошла лава.

Ключевская Сопка и до этого демонстрировала признаки активизации, но после землетрясения процессы в вулкане значительно усилились - начались масштабные выбросы лавы.

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Ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Землетрясение также вызвало цунами по всему тихоокеанскому региону, вызвав массовые эвакуации во многих странах. Сообщений о погибших и серьезных разрушениях не поступало.