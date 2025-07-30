Землетрясение магнитудой 8,7 зафиксировали на Камчатке. ВИДЕО
На российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.
Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
После землетрясения на Камчатке есть сильный афтершоковый процесс, в течение месяца будут афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти на всем восточном побережье Японии, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.
Первая волна цунами уже упала на прибрежную зону Северо-Курильска, местами затопила населенный пункт и рыбопромышленное предприятие.
Впоследствии стало известно, что 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано после основного землетрясения на Камчатке.
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За год на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле происходит примерно:
1 землетрясение с магнитудой 8,0 и выше;10 - с магнитудой 7,0-7,9;100 - с магнитудой 6,0-6,9;1000 - с магнитудой 5,0-5,9.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Сильнейшее зарегистрированное землетрясение в истории современных наблюдений произошло в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Чили в https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 году, его магнитуда по шкале Канамори составляла 9,5.
Якщо вам довподоби радянщина, нехай буде 12