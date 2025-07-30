Землетрясение магнитудой 8,7 зафиксировали на Камчатке. ВИДЕО

На российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

После землетрясения на Камчатке есть сильный афтершоковый процесс, в течение месяца будут афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти на всем восточном побережье Японии, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.

Первая волна цунами уже упала на прибрежную зону Северо-Курильска, местами затопила населенный пункт и рыбопромышленное предприятие.

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Впоследствии стало известно, что 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано после основного землетрясения на Камчатке.