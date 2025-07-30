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Новости Видео Землетрясение в России
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Землетрясение магнитудой 8,7 зафиксировали на Камчатке. ВИДЕО

На российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

После землетрясения на Камчатке есть сильный афтершоковый процесс, в течение месяца будут афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти на всем восточном побережье Японии, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.

Первая волна цунами уже упала на прибрежную зону Северо-Курильска, местами затопила населенный пункт и рыбопромышленное предприятие.

Читайте: В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

Впоследствии стало известно, что 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано после основного землетрясения на Камчатке.

Землетрясение на российской Камчатке Что известно

Автор: 

землетрясение (659) россия (96722)


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Топ комментарии
+5
Чому такий слабкий?
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30.07.2025 08:15 Ответить
+4
Нажаль не 18,7.
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30.07.2025 08:15 Ответить
+4
Чому не на красной площяді?
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30.07.2025 08:26 Ответить
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Чому такий слабкий?
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30.07.2025 08:15 Ответить
Вже вдарило цунамі по узбережжі Камчатки, кількість дохлих свинособак встановлювати не будуть. Нікому не цікаво
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30.07.2025 08:28 Ответить
цілком таємно
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30.07.2025 08:44 Ответить
Ну взагалі то найпотужнішний з можливих

За год на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле происходит примерно:

1 землетрясение с магнитудой 8,0 и выше;10 - с магнитудой 7,0-7,9;100 - с магнитудой 6,0-6,9;1000 - с магнитудой 5,0-5,9.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Сильнейшее зарегистрированное землетрясение в истории современных наблюдений произошло в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Чили в https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 году, его магнитуда по шкале Канамори составляла 9,5.
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30.07.2025 08:30 Ответить
Нажаль не 18,7.
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30.07.2025 08:15 Ответить
Таких не буває, шкала до 10
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30.07.2025 08:32 Ответить
бажаю 12. Є заперечення?
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30.07.2025 08:45 Ответить
12 бальна шкала була у радяньському союзі, яка формувалася з наслідків землетрусів, по руйнуванням, умовна10 бальна шкала це розраховується по енергії землетрусів, більш 9.5 балів не було зафіксовано.
Якщо вам довподоби радянщина, нехай буде 12
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30.07.2025 08:56 Ответить
і всі живі?
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30.07.2025 08:16 Ответить
Якийсь малий шок для кацапів - будівлі стоять
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30.07.2025 08:19 Ответить
нічого страшного років через 20 все відбудують ! виглядає так наче в кацапії відійшли води ...
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30.07.2025 08:23 Ответить
І кАВо рАділа?
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30.07.2025 08:28 Ответить
поки не відомо ще в процесі . сподіваюсь хлопчика на ім'я Крах .
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30.07.2025 08:31 Ответить
Чому не на красной площяді?
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30.07.2025 08:26 Ответить
Трясця всім кацапам
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30.07.2025 08:27 Ответить
не на російськой камчаткі а на тимчасово окупованій рашкой камчатці
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30.07.2025 08:29 Ответить
Мокшанські ведмеді вже довго чекають на звільнення їх московських боліт та лісів від окупантів...
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30.07.2025 08:42 Ответить
Схоже на путінський прорив
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30.07.2025 08:37 Ответить
Зараз раша скаже,що вона випробувала секретне озброєння....може повторити біля Гудзону...усі знову злякаються та нададуть ще рік на війну...
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30.07.2025 08:40 Ответить
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30.07.2025 08:44 Ответить
І що будуть когось рятувати ? Ні ! Всі рятувати расєйскомовних в Україні і Європі ! Воду терміново перекачати на бамбас .
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30.07.2025 09:01 Ответить
Пропагандони скажуть, що без Украіни тут не обійшлося. Ціллю була база ядерних підводних човнів.
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30.07.2025 09:01 Ответить
Природа вирышила сво провести проти рашистыв. Жалко що не в моцкві. Але думаю скоро і в моцкві щось буде.
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30.07.2025 09:09 Ответить
 
 