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Новини Відео Землетрус у Росії
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Землетрус магнітудою 8,7 зафіксували на Камчатці. ВIДЕО

На російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 - найсильніший у регіоні з 1952 року.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Після землетрусу на Камчатці є сильний афтершоковий процес, протягом місяця будуть афтершоки, зокрема магнітудою до 7,5.

Загрозу цунамі оголошено на Камчатці, на всіх Курильських островах, а також майже на всьому східному узбережжі Японії, на Алясці та в американських штатах Каліфорнія та Орегон.

Перша хвиля цунамі вже впала на прибережну зону Сєверо-Курильська, місцями затопила населений пункт та рибопромислове підприємство.

Читайте: У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

Згодом стало відомо, що 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів зафіксовано після основного землетрусу на Камчатці.

Землетрус на російській Камчатці Що відомо

Автор: 

землетрус (179) росія (66930)


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Топ коментарі
+8
Нажаль не 18,7.
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30.07.2025 08:15 Відповісти
+8
Чому не на красной площяді?
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30.07.2025 08:26 Відповісти
+7
Чому такий слабкий?
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30.07.2025 08:15 Відповісти
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Чому такий слабкий?
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30.07.2025 08:15 Відповісти
Вже вдарило цунамі по узбережжі Камчатки, кількість дохлих свинособак встановлювати не будуть. Нікому не цікаво
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30.07.2025 08:28 Відповісти
цілком таємно
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30.07.2025 08:44 Відповісти
Ну взагалі то найпотужнішний з можливих

За год на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле происходит примерно:

1 землетрясение с магнитудой 8,0 и выше;10 - с магнитудой 7,0-7,9;100 - с магнитудой 6,0-6,9;1000 - с магнитудой 5,0-5,9.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Сильнейшее зарегистрированное землетрясение в истории современных наблюдений произошло в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Чили в https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 году, его магнитуда по шкале Канамори составляла 9,5.
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30.07.2025 08:30 Відповісти
Нажаль не 18,7.
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30.07.2025 08:15 Відповісти
Таких не буває, шкала до 10
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30.07.2025 08:32 Відповісти
бажаю 12. Є заперечення?
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30.07.2025 08:45 Відповісти
12 бальна шкала була у радяньському союзі, яка формувалася з наслідків землетрусів, по руйнуванням, умовна10 бальна шкала це розраховується по енергії землетрусів, більш 9.5 балів не було зафіксовано.
Якщо вам довподоби радянщина, нехай буде 12
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30.07.2025 08:56 Відповісти
😂
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30.07.2025 09:22 Відповісти
і всі живі?
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30.07.2025 08:16 Відповісти
Якийсь малий шок для кацапів - будівлі стоять
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30.07.2025 08:19 Відповісти
нічого страшного років через 20 все відбудують ! виглядає так наче в кацапії відійшли води ...
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30.07.2025 08:23 Відповісти
І кАВо рАділа?
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30.07.2025 08:28 Відповісти
поки не відомо ще в процесі . сподіваюсь хлопчика на ім'я Крах .
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30.07.2025 08:31 Відповісти
Чому не на красной площяді?
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30.07.2025 08:26 Відповісти
Трясця всім кацапам
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30.07.2025 08:27 Відповісти
не на російськой камчаткі а на тимчасово окупованій рашкой камчатці
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30.07.2025 08:29 Відповісти
Мокшанські ведмеді вже довго чекають на звільнення їх московських боліт та лісів від окупантів...
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30.07.2025 08:42 Відповісти
Схоже на путінський прорив
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30.07.2025 08:37 Відповісти
Зараз раша скаже,що вона випробувала секретне озброєння....може повторити біля Гудзону...усі знову злякаються та нададуть ще рік на війну...
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30.07.2025 08:40 Відповісти
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30.07.2025 08:44 Відповісти
І що будуть когось рятувати ? Ні ! Всі рятувати расєйскомовних в Україні і Європі ! Воду терміново перекачати на бамбас .
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30.07.2025 09:01 Відповісти
Пропагандони скажуть, що без Украіни тут не обійшлося. Ціллю була база ядерних підводних човнів.
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30.07.2025 09:01 Відповісти
Природа вирышила сво провести проти рашистыв. Жалко що не в моцкві. Але думаю скоро і в моцкві щось буде.
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30.07.2025 09:09 Відповісти
Жаль что не под Москвой тряхнуло..
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30.07.2025 09:19 Відповісти
а чего русские туда приперлись???, мало места???
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30.07.2025 09:30 Відповісти
 
 