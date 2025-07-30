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Землетрус магнітудою 8,7 зафіксували на Камчатці. ВIДЕО
На російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 - найсильніший у регіоні з 1952 року.
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Після землетрусу на Камчатці є сильний афтершоковий процес, протягом місяця будуть афтершоки, зокрема магнітудою до 7,5.
Загрозу цунамі оголошено на Камчатці, на всіх Курильських островах, а також майже на всьому східному узбережжі Японії, на Алясці та в американських штатах Каліфорнія та Орегон.
Перша хвиля цунамі вже впала на прибережну зону Сєверо-Курильська, місцями затопила населений пункт та рибопромислове підприємство.
Згодом стало відомо, що 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів зафіксовано після основного землетрусу на Камчатці.
Топ коментарі
+8 Старый зольдат
показати весь коментар30.07.2025 08:15 Відповісти Посилання
+8 Gary Grant
показати весь коментар30.07.2025 08:26 Відповісти Посилання
+7 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар30.07.2025 08:15 Відповісти Посилання
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За год на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земле происходит примерно:
1 землетрясение с магнитудой 8,0 и выше;10 - с магнитудой 7,0-7,9;100 - с магнитудой 6,0-6,9;1000 - с магнитудой 5,0-5,9.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Сильнейшее зарегистрированное землетрясение в истории современных наблюдений произошло в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Чили в https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1960 году, его магнитуда по шкале Канамори составляла 9,5.
Якщо вам довподоби радянщина, нехай буде 12