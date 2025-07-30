Землетрус магнітудою 8,7 зафіксували на Камчатці. ВIДЕО

На російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 - найсильніший у регіоні з 1952 року.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Після землетрусу на Камчатці є сильний афтершоковий процес, протягом місяця будуть афтершоки, зокрема магнітудою до 7,5.

Загрозу цунамі оголошено на Камчатці, на всіх Курильських островах, а також майже на всьому східному узбережжі Японії, на Алясці та в американських штатах Каліфорнія та Орегон.

Перша хвиля цунамі вже впала на прибережну зону Сєверо-Курильська, місцями затопила населений пункт та рибопромислове підприємство.

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Згодом стало відомо, що 30 відчутних поштовхів з інтенсивністю 2-5 балів зафіксовано після основного землетрусу на Камчатці.