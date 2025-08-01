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Новини Землетрус у Росії
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Російську базу атомних субмарин пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці, - The Telegraph. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Базу атомних субмарин РФ пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці

Російська база атомних підводних човнів, ймовірно, постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя РФ на Камчатці.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою 8,8, обрушилися на базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашенинникова на півдні півострова, де розміщена більшість атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії.

Супутникові фото свідчать, що частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу. 

Базу атомних субмарин РФ пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці
Базу атомних субмарин РФ пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці

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Там базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти". Попередньо, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 –- найсильніший у регіоні з 1952 року.

Згодом там почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії - Ключевської Сопки.

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Автор: 

підводний човен (90) росія (66969) цунамі (13)


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Шкода що не попробивало їм бочіни і радіяція не вилилась в воду
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01.08.2025 13:58 Відповісти
І що? Ну відірвався плавпричал разом з пришвартованим човном. Підійде портовий буксир і затягне назад. Єдине що постраждало це комунікації якими човен був поєднаний з береговими системами.
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01.08.2025 13:59 Відповісти
Вони не пошкодились, вони цілими затонули
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01.08.2025 14:06 Відповісти
яке щастя...
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01.08.2025 14:10 Відповісти
це була рука госдєпа
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01.08.2025 14:13 Відповісти
Конспірологи кажуть, що то була кацапська тектонічна зброя. Хотіли по штатах вдарити, а воно їм повернулося.
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01.08.2025 14:35 Відповісти
 
 