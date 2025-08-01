Російську базу атомних субмарин пошкоджено внаслідок цунамі на Камчатці, - The Telegraph. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російська база атомних підводних човнів, ймовірно, постраждала від цунамі, яке прокотилося вздовж тихоокеанського узбережжя РФ на Камчатці.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою 8,8, обрушилися на базу "Рибачий" в акваторії бухти Крашенинникова на півдні півострова, де розміщена більшість атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії.

Супутникові фото свідчать, що частина одного з пірсів відхилилася від свого первісного становища, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.





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Там базуються сучасні атомні підводні човни типу "Борей" та радянські "Дельти". Попередньо, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на російській Камчатці стався землетрус. Магнітуда становила 8,7 –- найсильніший у регіоні з 1952 року.

Згодом там почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії - Ключевської Сопки.

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