РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11463 посетителя онлайн
Новости Землетрясение в России
5 423 7

Российская база атомных подводных лодок повреждена в результате цунами на Камчатке, - The Telegraph

База атомных подводных лодок РФ повреждена в результате цунами на Камчатке

Российская база атомных подводных лодок, вероятно, пострадала от цунами, которое прокатилось вдоль тихоокеанского побережья РФ на Камчатке.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, обрушились на базу "Рыбачий" в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова, где размещено большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

Спутниковые фото свидетельствуют, что часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что может указывать на то, что он оторвался от причала.

База атомных подводных лодок РФ повреждена в результате цунами на Камчатке
База атомных подводных лодок РФ повреждена в результате цунами на Камчатке

Также читайте: Посол России Келин не отрицает, что Москва следит за британскими субмаринами

Там базируются современные атомные подводные лодки типа "Борей" и советские "Дельты". Предварительно, они не пострадали, поскольку не были пришвартованы возле поврежденного причала.

Напомним, ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Впоследствии там началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки.

Также читайте: Польша и страны Балтии планируют покупку катеров и подводных лодок для сдерживания РФ

Автор: 

подводная лодка (199) россия (96746) цунами (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода що не попробивало їм бочіни і радіяція не вилилась в воду
показать весь комментарий
01.08.2025 13:58 Ответить
І що? Ну відірвався плавпричал разом з пришвартованим човном. Підійде портовий буксир і затягне назад. Єдине що постраждало це комунікації якими човен був поєднаний з береговими системами.
показать весь комментарий
01.08.2025 13:59 Ответить
Вони не пошкодились, вони цілими затонули
показать весь комментарий
01.08.2025 14:06 Ответить
яке щастя...
показать весь комментарий
01.08.2025 14:10 Ответить
це була рука госдєпа
показать весь комментарий
01.08.2025 14:13 Ответить
Конспірологи кажуть, що то була кацапська тектонічна зброя. Хотіли по штатах вдарити, а воно їм повернулося.
показать весь комментарий
01.08.2025 14:35 Ответить
 
 