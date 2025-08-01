Российская база атомных подводных лодок повреждена в результате цунами на Камчатке, - The Telegraph

Российская база атомных подводных лодок, вероятно, пострадала от цунами, которое прокатилось вдоль тихоокеанского побережья РФ на Камчатке.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, обрушились на базу "Рыбачий" в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова, где размещено большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

Спутниковые фото свидетельствуют, что часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что может указывать на то, что он оторвался от причала.





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Там базируются современные атомные подводные лодки типа "Борей" и советские "Дельты". Предварительно, они не пострадали, поскольку не были пришвартованы возле поврежденного причала.

Напомним, ранее сообщалось, что на российской Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда составила 8,7 - самое сильное в регионе с 1952 года.

Впоследствии там началось извержение самого высокого активного вулкана Евразии - Ключевской Сопки.

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