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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції окупантів у селі Кам’янське на Запоріжжі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому пілоти українських літаків F-16 атакують позиції окупантів у селі Кам'янське Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три вибухи після прильоту авіабомб.

"Українські винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції російських військових у селі Кам'янське Запорізької області", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві французькі авіабомби HAMMER прилітають по місцю дислокації окупаційних військ на півночі України. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4239) Запорізька область (3918) бомбардування (346) Василівський район (92) Кам’янське (19)


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Топ коментарі
+3
адмін: не російських військових, а рашистських окупантів
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06.08.2025 10:41 Відповісти
+2
Гарно. Сподіваюся багато їх там уклали. Більше б таких бомб. Як на мене, рельєф наче дозволяє відносно безпечні скиди там робити у великій кількості.
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06.08.2025 10:52 Відповісти
+2
Робота дуже красива і корисна ,
бо кацапи відразу йдуть до пекла !!
Нашим пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.08.2025 10:56 Відповісти
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адмін: не російських військових, а рашистських окупантів
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Так. І взагалі потрібно замість слова "росіяни" використовувати "московити" та "кацапи" так буде правильніше.
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06.08.2025 11:03 Відповісти
напалм бы там больше подошел....
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06.08.2025 10:46 Відповісти
Гарно. Сподіваюся багато їх там уклали. Більше б таких бомб. Як на мене, рельєф наче дозволяє відносно безпечні скиди там робити у великій кількості.
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06.08.2025 10:52 Відповісти
Відповідно до опублікованих Defense Technical Information Center міноборони США даних, при скиданні на дозвуковій швидкості з висоти у 12 км дальність SDB I складає 92 км. А при скиданні з надзвукової швидкості та з висоти 15 км - 137 км. Цікаво, чи можуть наші піднятися десь в районі міста Дніпро на висоту 15 км і скидати по передовим позиціях ці бомби з безпечної відстані, щоб зупинити наступ. Їх с-400 ж немає близько від фронту, а повітря-повітря наші літаки біля Дніпра ж не дістануть. Може бомб у нас просто дуже мало. А може реб коли довго діє на бомбу то точність падає.
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06.08.2025 11:32 Відповісти
Молодець, Петро! Класно відпрацював
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06.08.2025 10:54 Відповісти
про вчорашню ракету досі нічого не написали , невже кацапи її збили ?
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06.08.2025 10:56 Відповісти
Яку ракету?
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06.08.2025 10:58 Відповісти
яка полетіла привітати кацапів зі святом ! хто бачив чи чув вчора той знає про що я пишу . раз немає офіційної інформації то і я не буду писати подробиць .
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06.08.2025 11:05 Відповісти
Робота дуже красива і корисна ,
бо кацапи відразу йдуть до пекла !!
Нашим пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.08.2025 10:56 Відповісти
Скоро договорятся и запретят воздушные атаки. Как только к нам нормальные ракеты поступят.
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06.08.2025 11:04 Відповісти
Колись у Кам'янському на трасі продавали кавуни, виноград...
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06.08.2025 11:14 Відповісти
 
 