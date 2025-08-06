Винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції окупантів у селі Кам’янське на Запоріжжі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому пілоти українських літаків F-16 атакують позиції окупантів у селі Кам'янське Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три вибухи після прильоту авіабомб.

"Українські винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції російських військових у селі Кам'янське Запорізької області", - йдеться у коментарі до запису.

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