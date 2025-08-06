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Винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції окупантів у селі Кам’янське на Запоріжжі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому пілоти українських літаків F-16 атакують позиції окупантів у селі Кам'янське Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно три вибухи після прильоту авіабомб.
"Українські винищувачі F-16 скидають авіабомби JDAM-ER на позиції російських військових у селі Кам'янське Запорізької області", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+3 Василь Васько #582549
показати весь коментар06.08.2025 10:41 Відповісти Посилання
+2 Евгений Агро
показати весь коментар06.08.2025 10:52 Відповісти Посилання
+2 Amber
показати весь коментар06.08.2025 10:56 Відповісти Посилання
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бо кацапи відразу йдуть до пекла !!
Нашим пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼