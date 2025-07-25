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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Дві французькі авіабомби HAMMER прилітають по місцю дислокації окупаційних військ на півночі України. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно влучання двох високоточних авіабомб по місцю дислокації окупантів.

"Козаки файно погуляли на Півночі, ударом двох AASM HAMMER було знищено "жирну ціль". Недоофіцери окупаційних військ знехтували безпекою і першим попередженням, тому довелось повторно нагадати та виселити у пекло!", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Дивіться: Приліт авіабомб AASM-250 "Hammer" по позиціях окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

AASM, A2SM або HAMMER - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб.

Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками.

AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. З березня 2024 року активно використовуються силами ПС ЗСУ для відбиття російської агресії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО

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авіація (4227) бомбардування (345)


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Щира подяка нашим славним пілотам Украіни ,
за іх успішну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2025 10:49 Відповісти
Взагалі то, це не північ України, а брянська область рф...
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25.07.2025 10:50 Відповісти
Так то і є північ України
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25.07.2025 10:55 Відповісти
Брянськ це Україна!
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25.07.2025 11:11 Відповісти
Най би було...
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25.07.2025 11:16 Відповісти
чому Ви так думаєш ? У повідомленні не вказано де.
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25.07.2025 11:20 Відповісти
Чомусь мені здається що це наша екс-база прикордонників.
Якщо це дійсно північ України.
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25.07.2025 11:21 Відповісти
 
 