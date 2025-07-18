Приліт авіабомб AASM-250 "Hammer" по позиціях окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована успішна атака українських пілотів на позицію окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно приліт двох авіабомб AASM-250 "Hammer" французького виробництва.

Дивіться: Український екіпаж літака МіГ-29 знищує місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

AASM-250 "Hammer" - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. З березня 2024 року активно використовуються силами ПС ЗСУ для відбиття російської агресії.

Також дивіться: Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО