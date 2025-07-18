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Новини Відео Франція виготовляє авіабомби для України Авіація ЗСУ
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Приліт авіабомб AASM-250 "Hammer" по позиціях окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована успішна атака українських пілотів на позицію окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно приліт двох авіабомб AASM-250 "Hammer" французького виробництва.

Дивіться: Український екіпаж літака МіГ-29 знищує місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

AASM-250 "Hammer" - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. З березня 2024 року активно використовуються силами ПС ЗСУ для відбиття російської агресії.

Також дивіться: Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4219) армія рф (18220) знищення (7819) Донецька область (9075)


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а шо, кітяра вже на тиї гольфні поля Флоріди вже поперся?
заїбався в бункері сидіти?
а буба там живе - уявляєте як він страждає?
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18.07.2025 09:52 Відповісти
Молоток )
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18.07.2025 10:00 Відповісти
тамагавк практично
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18.07.2025 10:05 Відповісти
Тютілька в тютільку!
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18.07.2025 10:11 Відповісти
Хаммер+Міраж?
Птахам України - Честь!!!!
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18.07.2025 10:13 Відповісти
скинули 2 авіабомби . це серйозна заявка на перемогу. забули сказати скільки наші позиції прийняли таких
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18.07.2025 10:32 Відповісти
ти галімий лох, скажи це хлопцям на позиціях, що трималися проти ворожих розбомблених.
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18.07.2025 10:38 Відповісти
 
 