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Новости Видео Франция изготавливает авиабомбы для Украины Авиация ВСУ
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Прилет авиабомб AASM-250 Hammer по позициям оккупантов на Донецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята успешная атака украинских пилотов на позицию оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи виден прилет двух авиабомб AASM-250 Hammer французского производства.

Смотрите: Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожает место дислокации оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

AASM-250 Hammer - семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных Safran Electronics & Defense. AASM представляет собой комплект, который присоединяется к неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с дальностью свыше 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных бомб. Базовая версия состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовую бомбу. Система наведения состоит из инерционной системы и GPS. Другие варианты могут иметь инфракрасное или лазерное наведение для повышения точности. Существуют также версии со 125, 500 и 1000-килограммовыми боеголовками. AASM поступили на вооружение французских ВКС и ВМС в 2007 году, оснащая Dassault Rafale и Mirage 2000. С марта 2024 года активно используются силами ВС ВСУ для отражения российской агрессии.

Также смотрите: Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО

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авиация (2887) армия РФ (20069) уничтожение (7506) Донецкая область (10257)


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а шо, кітяра вже на тиї гольфні поля Флоріди вже поперся?
заїбався в бункері сидіти?
а буба там живе - уявляєте як він страждає?
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18.07.2025 09:52 Ответить
Та що йому там страждати? Д'єрмак з руки зняв і в шухляду.
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18.07.2025 12:17 Ответить
Молоток )
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18.07.2025 10:00 Ответить
тамагавк практично
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18.07.2025 10:05 Ответить
Тютілька в тютільку!
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18.07.2025 10:11 Ответить
Хаммер+Міраж?
Птахам України - Честь!!!!
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18.07.2025 10:13 Ответить
скинули 2 авіабомби . це серйозна заявка на перемогу. забули сказати скільки наші позиції прийняли таких
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18.07.2025 10:32 Ответить
ти галімий лох, скажи це хлопцям на позиціях, що трималися проти ворожих розбомблених.
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18.07.2025 10:38 Ответить
ти кончене гівно поясни що таке трималися проти ворожих розбомблених. просто набір відомих тобі слів? а хлопцям в окопах поїдь сам поясни чого по них прилітає без відповіді тупий ти ******
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18.07.2025 11:02 Ответить
Як погодка в Бірмінгемі?
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18.07.2025 11:55 Ответить
Молотами по посадці жирно.
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18.07.2025 12:20 Ответить
 
 