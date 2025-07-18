Прилет авиабомб AASM-250 Hammer по позициям оккупантов на Донецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята успешная атака украинских пилотов на позицию оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи виден прилет двух авиабомб AASM-250 Hammer французского производства.

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AASM-250 Hammer - семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных Safran Electronics & Defense. AASM представляет собой комплект, который присоединяется к неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с дальностью свыше 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных бомб. Базовая версия состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовую бомбу. Система наведения состоит из инерционной системы и GPS. Другие варианты могут иметь инфракрасное или лазерное наведение для повышения точности. Существуют также версии со 125, 500 и 1000-килограммовыми боеголовками. AASM поступили на вооружение французских ВКС и ВМС в 2007 году, оснащая Dassault Rafale и Mirage 2000. С марта 2024 года активно используются силами ВС ВСУ для отражения российской агрессии.

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