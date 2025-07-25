Две французские авиабомбы HAMMER прилетают по месту дислокации оккупационных войск на севере Украины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно попадание двух высокоточных авиабомб по месту дислокации оккупантов.

"Казаки файно погуляли на Севере, ударом двух AASM HAMMER было уничтожено "жирную цель". Недоофицеры оккупационных войск пренебрегли безопасностью и первым предупреждением, поэтому пришлось повторно напомнить и выселить в ад!", - отмечается в комментарии к видео.

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AASM, A2SM или HAMMER - семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных Safran Electronics & Defense. AASM представляет собой комплект, который присоединяется к неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с дальностью свыше 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных бомб.

Базовая версия состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовую бомбу. Система наведения состоит из инерционной системы и GPS. Другие варианты могут иметь инфракрасное или лазерное наведение для повышения точности. Существуют также версии со 125, 500 и 1000-килограммовыми боеголовками.

AASM поступили на вооружение французских ВКС и ВМС в 2007 году, оснащая Dassault Rafale и Mirage 2000. С марта 2024 года активно используются силами ВС ВСУ для отражения российской агрессии.

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