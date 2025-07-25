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Новости Видео Авиация ВСУ
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Две французские авиабомбы HAMMER прилетают по месту дислокации оккупационных войск на севере Украины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно попадание двух высокоточных авиабомб по месту дислокации оккупантов.

"Казаки файно погуляли на Севере, ударом двух AASM HAMMER было уничтожено "жирную цель". Недоофицеры оккупационных войск пренебрегли безопасностью и первым предупреждением, поэтому пришлось повторно напомнить и выселить в ад!", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке в Запорожье. ВИДЕО

Смотрите: Прилет авиабомб AASM-250 "Hammer" по позициям оккупантов на Донецком направлении. ВИДЕО

AASM, A2SM или HAMMER - семейство французских высокоточных боеприпасов, разработанных Safran Electronics & Defense. AASM представляет собой комплект, который присоединяется к неуправляемой бомбе и превращает ее в управляемую с дальностью свыше 70 км. Модульность предусматривает возможность интеграции различных блоков наведения и различных бомб.

Базовая версия состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовую бомбу. Система наведения состоит из инерционной системы и GPS. Другие варианты могут иметь инфракрасное или лазерное наведение для повышения точности. Существуют также версии со 125, 500 и 1000-килограммовыми боеголовками.

AASM поступили на вооружение французских ВКС и ВМС в 2007 году, оснащая Dassault Rafale и Mirage 2000. С марта 2024 года активно используются силами ВС ВСУ для отражения российской агрессии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО

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авиация (2893) бомбардировка (459)


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Щира подяка нашим славним пілотам Украіни ,
за іх успішну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.07.2025 10:49 Ответить
Взагалі то, це не північ України, а брянська область рф...
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25.07.2025 10:50 Ответить
Так то і є північ України
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25.07.2025 10:55 Ответить
Брянськ це Україна!
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25.07.2025 11:11 Ответить
Най би було...
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25.07.2025 11:16 Ответить
чому Ви так думаєш ? У повідомленні не вказано де.
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25.07.2025 11:20 Ответить
Чомусь мені здається що це наша екс-база прикордонників.
Якщо це дійсно північ України.
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25.07.2025 11:21 Ответить
Хаммер - зручний шатл до накабздону!
Птахам України вдачі й надалі!
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25.07.2025 11:34 Ответить
На la shmatochki ! 👍
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25.07.2025 11:39 Ответить
 
 