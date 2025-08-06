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Истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции оккупантов в селе Каменское на Запорожье. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пилоты украинских самолетов F-16 атакуют позиции оккупантов в селе Каменское Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три взрыва после прилета авиабомб.

"Украинские истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции российских военных в селе Каменское Запорожской области", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две французские авиабомбы HAMMER прилетают по месту дислокации оккупационных войск на севере Украины. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2899) Запорожская область (3384) бомбардировка (460) Васильевский район (91) Каменское (19)


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адмін: не російських військових, а рашистських окупантів
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06.08.2025 10:41 Ответить
Так. І взагалі потрібно замість слова "росіяни" використовувати "московити" та "кацапи" так буде правильніше.
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06.08.2025 11:03 Ответить
напалм бы там больше подошел....
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06.08.2025 10:46 Ответить
Гарно. Сподіваюся багато їх там уклали. Більше б таких бомб. Як на мене, рельєф наче дозволяє відносно безпечні скиди там робити у великій кількості.
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06.08.2025 10:52 Ответить
Молодець, Петро! Класно відпрацював
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06.08.2025 10:54 Ответить
про вчорашню ракету досі нічого не написали , невже кацапи її збили ?
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06.08.2025 10:56 Ответить
Яку ракету?
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06.08.2025 10:58 Ответить
яка полетіла привітати кацапів зі святом ! хто бачив чи чув вчора той знає про що я пишу . раз немає офіційної інформації то і я не буду писати подробиць .
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06.08.2025 11:05 Ответить
Робота дуже красива і корисна ,
бо кацапи відразу йдуть до пекла !!
Нашим пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.08.2025 10:56 Ответить
Скоро договорятся и запретят воздушные атаки. Как только к нам нормальные ракеты поступят.
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06.08.2025 11:04 Ответить
 
 