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Истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции оккупантов в селе Каменское на Запорожье. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пилоты украинских самолетов F-16 атакуют позиции оккупантов в селе Каменское Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три взрыва после прилета авиабомб.
"Украинские истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции российских военных в селе Каменское Запорожской области", - говорится в комментарии к записи.
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бо кацапи відразу йдуть до пекла !!
Нашим пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼