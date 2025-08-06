Истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции оккупантов в селе Каменское на Запорожье. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пилоты украинских самолетов F-16 атакуют позиции оккупантов в селе Каменское Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно три взрыва после прилета авиабомб.

"Украинские истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции российских военных в селе Каменское Запорожской области", - говорится в комментарии к записи.

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