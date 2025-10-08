УКР
Український Су-27 високоточною бомбою GBU-62 знищив командний пункт окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Пілот українського Су-27 високоточною авіабомбою GBU-62 знищив командний пункт окупантів у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші Аси на Су-27 точним ударом #GBU62 знищили вороже КП у Бахмуті. Ворог недавно тільки зміг розгребти два попередніх удари, а тут свіженький зайшов. Згідно перехоплень удар був досить ефективним, знов когось важливого присипали", - зазначає у коментарі автор публікації.

Здохніть всі кацапи на українській землі , так як
це не ваша земля , а наша 😠
будьте ви прокляті !
Нашим бійцям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
08.10.2025 16:24 Відповісти
Та нехай кацапи дохнуть де б вони не були!
08.10.2025 16:35 Відповісти
Там, за териконами....
08.10.2025 17:20 Відповісти
 
 