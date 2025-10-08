3 772 3
Український Су-27 високоточною бомбою GBU-62 знищив командний пункт окупантів у Бахмуті. ВIДЕО
Пілот українського Су-27 високоточною авіабомбою GBU-62 знищив командний пункт окупантів у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Наші Аси на Су-27 точним ударом #GBU62 знищили вороже КП у Бахмуті. Ворог недавно тільки зміг розгребти два попередніх удари, а тут свіженький зайшов. Згідно перехоплень удар був досить ефективним, знов когось важливого присипали", - зазначає у коментарі автор публікації.
