7 972 18

Високоточна авіабомба GBU-62 влучає у скупчення російської піхоти. ВIДЕО

Пілот українського літака Су-27 влучив високоточним боєприпасом GBU-62 по місцю скупчення ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання опублікований у соцмережах.

"Наша авіація піхоту береже! Потужний Су-27 ПС ЗСУ точним ударом GBU-62 перетворює на фарш штурмові групи ворога", - зазначає у коментарі автор публікації.

авіація (4279) армія рф (18886) знищення (8360)
+11
показати весь коментар
01.10.2025 10:29 Відповісти
+10
І де там та піхота?
показати весь коментар
01.10.2025 10:27 Відповісти
+7
там укрепления в подвалах. Пехота накапливается и дальше штурмует по 2-3 тела
показати весь коментар
01.10.2025 10:37 Відповісти
Мабуть роту цілу накрили чі батальон
показати весь коментар
01.10.2025 10:34 Відповісти
у підвалі
показати весь коментар
01.10.2025 10:52 Відповісти
****** по полю бомбу. збс.
показати весь коментар
01.10.2025 10:28 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 10:29 Відповісти
Не переймайтесь. Це не важливо, чи була там піхота. Головне-- це віра мас в невідворотню перемогу.
показати весь коментар
01.10.2025 10:31 Відповісти
ну, і де там скупчення підарської піхоти?
у нам тих бомб як *********, що ми за піхотою полюємо на самолях?
показати весь коментар
01.10.2025 10:32 Відповісти
Краще -по центру Білгорода такими бомбами. За Харків.
показати весь коментар
01.10.2025 10:33 Відповісти
Диванний спецназ незадоволений. На бомбі не було зйомки великим планом щоб зафіксувати останні миті життя кацапні. Так що не рахується.
показати весь коментар
01.10.2025 10:49 Відповісти
джентельменам вірять на слово - от тут мені карта і поперла (с)
показати весь коментар
01.10.2025 11:06 Відповісти
"На бомбі не було зйомки великим планом"

ну раз не было, то к пехоте можно дописать пару самолетов, десяток танков и три ракетоносных крейсера
показати весь коментар
01.10.2025 11:02 Відповісти
Дякуємо нашим пілотам. Дякуємо США.
GBU-62 - це американська 500-фунтова (приблизно 227 кг) керована авіабомба з комплектом JDAM-ER, яка перетворює звичайну бомбу на керовану за допомогою GPS/INS та оснащена планеруючим крилом для збільшення дальності польоту. Вона використовує фугасну боєголовку Mk-82, що дозволяє здійснювати точні удари з безпечної відстані, не потребуючи двигуна, оскільки вона планує до цілі після скидання з літака. А де наші керовані ракети? Невже простому мальчіку від наріду мало було шість років щоб профінансувати розбробку своєї ракети, більш нової і з більшою дальністю враження, чи міндічі проти?
показати весь коментар
01.10.2025 11:02 Відповісти
він вам нічєго нє должєн - скільки разів він ще повинен це повторити?
показати весь коментар
01.10.2025 11:04 Відповісти
Капець. На що витрачають дорогоцінні бімби. Як він взагалі туди підлетів за щільної ППО? В поле гатили, де дві людини просочились через лінію фронту? Піар наше все!
показати весь коментар
01.10.2025 11:17 Відповісти
Показали вибух будівлі-нехай кожен собі уявляє,що там було.
показати весь коментар
01.10.2025 11:39 Відповісти
Звичайно.
Українець уявляє роздовбаних ворогів, а кацап що "ніпапалі па нашим мальчікам".
показати весь коментар
01.10.2025 11:55 Відповісти
Підарські тролі імітують незадоволення. Підари....
показати весь коментар
01.10.2025 11:52 Відповісти
 
 