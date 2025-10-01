Високоточна авіабомба GBU-62 влучає у скупчення російської піхоти. ВIДЕО

Пілот українського літака Су-27 влучив високоточним боєприпасом GBU-62 по місцю скупчення ворожої піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання опублікований у соцмережах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Наша авіація піхоту береже! Потужний Су-27 ПС ЗСУ точним ударом GBU-62 перетворює на фарш штурмові групи ворога", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського літака знищив командний пункт російського батальйону на сході України. ВIДЕО