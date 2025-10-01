7 972 18
Високоточна авіабомба GBU-62 влучає у скупчення російської піхоти. ВIДЕО
Пілот українського літака Су-27 влучив високоточним боєприпасом GBU-62 по місцю скупчення ворожої піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент влучання опублікований у соцмережах.
"Наша авіація піхоту береже! Потужний Су-27 ПС ЗСУ точним ударом GBU-62 перетворює на фарш штурмові групи ворога", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+11 Сергей Кушнир #474364
01.10.2025 10:29
+10 Roman Fesenko
01.10.2025 10:27
+7 Ronan Rim
01.10.2025 10:37
у нам тих бомб як *********, що ми за піхотою полюємо на самолях?
ну раз не было, то к пехоте можно дописать пару самолетов, десяток танков и три ракетоносных крейсера
GBU-62 - це американська 500-фунтова (приблизно 227 кг) керована авіабомба з комплектом JDAM-ER, яка перетворює звичайну бомбу на керовану за допомогою GPS/INS та оснащена планеруючим крилом для збільшення дальності польоту. Вона використовує фугасну боєголовку Mk-82, що дозволяє здійснювати точні удари з безпечної відстані, не потребуючи двигуна, оскільки вона планує до цілі після скидання з літака. А де наші керовані ракети? Невже простому мальчіку від наріду мало було шість років щоб профінансувати розбробку своєї ракети, більш нової і з більшою дальністю враження, чи міндічі проти?
Українець уявляє роздовбаних ворогів, а кацап що "ніпапалі па нашим мальчікам".