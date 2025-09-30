УКР
Пілот українського літака знищив командний пункт російського батальйону на сході України. ВIДЕО

Пілот українського літака влучним ударом авіабомби знищив командний пункт окупантів на сході України. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші бешкетники славно погуляли на Сході, влучним ударом багетної демократії було знищено КП батальйону ворога". - зазначає у коментарі автор публікації.

+13
Васю бачили? Бачили. Ото і є кацап.
30.09.2025 11:00
+7
до чого це? тобі треба купа підтверджень? бажано в телеграмі?
30.09.2025 11:00
+6
Смерть ☠️,рашистським окупантам і їх гнидам в Україні 💩🤮
30.09.2025 11:17
А в тебе є інша інформація?
30.09.2025 11:09
швидше за все - то диванний ждун
30.09.2025 11:11
***** диванна.
30.09.2025 11:31
+ +
30.09.2025 11:02
Перед ударами,завжди працює розвідка.лрони вишукуть ціль, спостерігають за переміщенням,..і визначає де знаходиться ворог і в якій кількості. Просто так бімбу за сотні тисяч доллярів не будуть скидувати,
це для диванних еспертів.
30.09.2025 11:43
Як швидко запарєбрікаваї понабігали гадити ротом, ************ лайном! Усьо ж па камандє?? А для Українців, є результат роботи Захисників України!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!
показати весь коментар
30.09.2025 12:03
 
 