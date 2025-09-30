3 763 10
Пілот українського літака знищив командний пункт російського батальйону на сході України. ВIДЕО
Пілот українського літака влучним ударом авіабомби знищив командний пункт окупантів на сході України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Наші бешкетники славно погуляли на Сході, влучним ударом багетної демократії було знищено КП батальйону ворога". - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+13 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар30.09.2025 11:00 Відповісти Посилання
+7 Любо Неожиданнов
показати весь коментар30.09.2025 11:00 Відповісти Посилання
+6 Vika Lysenko
показати весь коментар30.09.2025 11:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це для диванних еспертів.
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!