Пілот українського літака знищив командний пункт російського батальйону на сході України. ВIДЕО

Пілот українського літака влучним ударом авіабомби знищив командний пункт окупантів на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші бешкетники славно погуляли на Сході, влучним ударом багетної демократії було знищено КП батальйону ворога". - зазначає у коментарі автор публікації.

