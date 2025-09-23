УКР
Авіаудар високоточними далекобійними бомбами по місцю дислокації окупантів. ВIДЕО

Пілот українського літака Су-27 знищив місце дислокації окупантів далекобійними високоточними авіабомбами GBU-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші козаченьки на Су-27 накрили GBU62 місце розташування цілого підрозділу йобликів на Півночі. Окупанти по звичці скупчуються на фермах і у бараках, там де ми тримаємо худобу і гній вони облаштовують собі місця, ну що ж, їх сюди ніхто не звав, де захотіли там і померли", - пише у коментарі автор публікації.

Добра новина 👍🏼👍🏼👍🏼
нашим бійцям щира подяка і респект❤️
показати весь коментар
23.09.2025 11:59
Кацапським скотинякам гідна смерть у хліві!
показати весь коментар
23.09.2025 12:00
Гарненько підарам прилетіло. Маю надію що їх там добре повиздихало.
показати весь коментар
23.09.2025 12:01
Там точно були кацапи, а не цапи??? Бо їх же візуально не відрізнити.
показати весь коментар
23.09.2025 12:22
Відео ні про що !
показати весь коментар
23.09.2025 13:23
 
 