Авіаудар високоточними далекобійними бомбами по місцю дислокації окупантів. ВIДЕО

Пілот українського літака Су-27 знищив місце дислокації окупантів далекобійними високоточними авіабомбами GBU-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші козаченьки на Су-27 накрили GBU62 місце розташування цілого підрозділу йобликів на Півночі. Окупанти по звичці скупчуються на фермах і у бараках, там де ми тримаємо худобу і гній вони облаштовують собі місця, ну що ж, їх сюди ніхто не звав, де захотіли там і померли", - пише у коментарі автор публікації.

