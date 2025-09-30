РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости Видео Авиация ВСУ
3 826 10

Пилот украинского самолета уничтожил командный пункт российского батальона на востоке Украины. ВИДЕО

Пилот украинского самолета точным ударом авиабомбы уничтожил командный пункт оккупантов на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши озорники славно погуляли на Востоке, точным ударом багетной демократии было уничтожено КП батальона врага". - отмечает в комментарии автор публикации.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиаудар высокоточными дальнобойными бомбами по месту дислокации оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2925) армия РФ (20716) уничтожение (8016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Васю бачили? Бачили. Ото і є кацап.
показать весь комментарий
30.09.2025 11:00 Ответить
+8
до чого це? тобі треба купа підтверджень? бажано в телеграмі?
показать весь комментарий
30.09.2025 11:00 Ответить
+6
Смерть ☠️,рашистським окупантам і їх гнидам в Україні 💩🤮
показать весь комментарий
30.09.2025 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до чого це? тобі треба купа підтверджень? бажано в телеграмі?
показать весь комментарий
30.09.2025 11:00 Ответить
Васю бачили? Бачили. Ото і є кацап.
показать весь комментарий
30.09.2025 11:00 Ответить
А в тебе є інша інформація?
показать весь комментарий
30.09.2025 11:09 Ответить
швидше за все - то диванний ждун
показать весь комментарий
30.09.2025 11:11 Ответить
***** диванна.
показать весь комментарий
30.09.2025 11:31 Ответить
+ +
показать весь комментарий
30.09.2025 11:02 Ответить
Смерть ☠️,рашистським окупантам і їх гнидам в Україні 💩🤮
показать весь комментарий
30.09.2025 11:17 Ответить
Перед ударами,завжди працює розвідка.лрони вишукуть ціль, спостерігають за переміщенням,..і визначає де знаходиться ворог і в якій кількості. Просто так бімбу за сотні тисяч доллярів не будуть скидувати,
це для диванних еспертів.
показать весь комментарий
30.09.2025 11:43 Ответить
Як швидко запарєбрікаваї понабігали гадити ротом, ************ лайном! Усьо ж па камандє?? А для Українців, є результат роботи Захисників України!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:03 Ответить
 
 