Пилот украинского самолета уничтожил командный пункт российского батальона на востоке Украины. ВИДЕО

Пилот украинского самолета точным ударом авиабомбы уничтожил командный пункт оккупантов на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши озорники славно погуляли на Востоке, точным ударом багетной демократии было уничтожено КП батальона врага". - отмечает в комментарии автор публикации.

