Авиаудар высокоточными дальнобойными бомбами по месту дислокации оккупантов. ВИДЕО

Пилот украинского самолета Су-27 уничтожил место дислокации оккупантов дальнобойными высокоточными авиабомбами GBU-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши казаченьки на Су-27 накрыли GBU62 место расположения целого подразделения йобликов на Севере. Оккупанты по привычке скапливаются на фермах и в бараках, там где мы держим скот и навоз они обустраивают себе места, ну что же, их сюда никто не звал, где захотели там и умерли", - пишет в комментарии автор публикации.

