РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Авиация ВСУ
3 523 5

Авиаудар высокоточными дальнобойными бомбами по месту дислокации оккупантов. ВИДЕО

Пилот украинского самолета Су-27 уничтожил место дислокации оккупантов дальнобойными высокоточными авиабомбами GBU-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши казаченьки на Су-27 накрыли GBU62 место расположения целого подразделения йобликов на Севере. Оккупанты по привычке скапливаются на фермах и в бараках, там где мы держим скот и навоз они обустраивают себе места, ну что же, их сюда никто не звал, где захотели там и умерли", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Истребители F-16 сбрасывают авиабомбы JDAM-ER на позиции оккупантов в селе Каменское в Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2920) бомбардировка (461)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добра новина 👍🏼👍🏼👍🏼
нашим бійцям щира подяка і респект❤️
показать весь комментарий
23.09.2025 11:59 Ответить
Кацапським скотинякам гідна смерть у хліві!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:00 Ответить
Гарненько підарам прилетіло. Маю надію що їх там добре повиздихало.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:01 Ответить
Там точно були кацапи, а не цапи??? Бо їх же візуально не відрізнити.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:22 Ответить
Відео ні про що !
показать весь комментарий
23.09.2025 13:23 Ответить
 
 