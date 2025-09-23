3 523 5
Авиаудар высокоточными дальнобойными бомбами по месту дислокации оккупантов. ВИДЕО
Пилот украинского самолета Су-27 уничтожил место дислокации оккупантов дальнобойными высокоточными авиабомбами GBU-62.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Наши казаченьки на Су-27 накрыли GBU62 место расположения целого подразделения йобликов на Севере. Оккупанты по привычке скапливаются на фермах и в бараках, там где мы держим скот и навоз они обустраивают себе места, ну что же, их сюда никто не звал, где захотели там и умерли", - пишет в комментарии автор публикации.
нашим бійцям щира подяка і респект❤️