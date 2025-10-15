2 096 4
Экипаж МиГ-29 высокоточными авиабомбами AASM HAMMER уничтожает позицию российских операторов дронов. ВИДЕО
Экипаж украинского МиГ-29 уничтожил позицию российских операторов дронов на севере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, позиция оккупантов была поражена двумя французскими высокоточными авиабомбами AASM HAMMER.
"Наши Соколы славно погуляли на Севере. Экипаж МиГ-29 раз#бывает жирное гнездо обнаглевших пид#рских дронщиков, которым жить надоело. Два багета AASM HAMMER для максимально смертоносного эффекта", - отмечается в комментарии к видеозаписи успешной боевой работы украинских пилотов.
