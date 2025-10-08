2 946 3
Украинский Су-27 высокоточной бомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО
Пилот украинского Су-27 высокоточной авиабомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Наши асы на Су-27 точным ударом #GBU62 уничтожили вражеское КП в Бахмуте. Враг недавно только смог разгрести два предыдущих удара, а тут - свеженький зашел. Согласно перехватам, удар был достаточно эффективным, снова кого-то важного присыпали", - отмечает в комментарии автор публикации.
це не ваша земля , а наша 😠
будьте ви прокляті !
Нашим бійцям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️