Украинский Су-27 высокоточной бомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Пилот украинского Су-27 высокоточной авиабомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши асы на Су-27 точным ударом #GBU62 уничтожили вражеское КП в Бахмуте. Враг недавно только смог разгрести два предыдущих удара, а тут - свеженький зашел. Согласно перехватам, удар был достаточно эффективным, снова кого-то важного присыпали", - отмечает в комментарии автор публикации.

