Украинский Су-27 высокоточной бомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Пилот украинского Су-27 высокоточной авиабомбой GBU-62 уничтожил командный пункт оккупантов в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши асы на Су-27 точным ударом #GBU62 уничтожили вражеское КП в Бахмуте. Враг недавно только смог разгрести два предыдущих удара, а тут - свеженький зашел. Согласно перехватам, удар был достаточно эффективным, снова кого-то важного присыпали", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО

армия РФ (20825) уничтожение (8104) Донецкая область (10936) бомбардировка (463) Бахмут (1609) Бахмутский район (637)
Здохніть всі кацапи на українській землі , так як
це не ваша земля , а наша 😠
будьте ви прокляті !
Нашим бійцям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
08.10.2025 16:24 Ответить
Та нехай кацапи дохнуть де б вони не були!
08.10.2025 16:35 Ответить
Там, за териконами....
08.10.2025 17:20 Ответить
 
 