Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО
Пилот украинского самолета Су-27 попал высокоточным боеприпасом GBU-62 по месту скопления вражеской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания опубликована в соцсетях.
"Наша авиация пехоту бережет! Мощный Су-27 ВС ВСУ точным ударом GBU-62 превращает в фарш штурмовые группы врага", - отмечает в комментарии автор публикации.
у нам тих бомб як *********, що ми за піхотою полюємо на самолях?
ну раз не было, то к пехоте можно дописать пару самолетов, десяток танков и три ракетоносных крейсера
GBU-62 - це американська 500-фунтова (приблизно 227 кг) керована авіабомба з комплектом JDAM-ER, яка перетворює звичайну бомбу на керовану за допомогою GPS/INS та оснащена планеруючим крилом для збільшення дальності польоту. Вона використовує фугасну боєголовку Mk-82, що дозволяє здійснювати точні удари з безпечної відстані, не потребуючи двигуна, оскільки вона планує до цілі після скидання з літака. А де наші керовані ракети? Невже простому мальчіку від наріду мало було шість років щоб профінансувати розбробку своєї ракети, більш нової і з більшою дальністю враження, чи міндічі проти?