РУС
5 009 15

Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО

Пилот украинского самолета Су-27 попал высокоточным боеприпасом GBU-62 по месту скопления вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания опубликована в соцсетях.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Наша авиация пехоту бережет! Мощный Су-27 ВС ВСУ точным ударом GBU-62 превращает в фарш штурмовые группы врага", - отмечает в комментарии автор публикации.

Автор: 

Топ комментарии
+10
І де там та піхота?
01.10.2025 10:27 Ответить
+7
01.10.2025 10:29 Ответить
+5
****** по полю бомбу. збс.
01.10.2025 10:28 Ответить
І де там та піхота?
01.10.2025 10:27 Ответить
Мабуть роту цілу накрили чі батальон
01.10.2025 10:34 Ответить
там укрепления в подвалах. Пехота накапливается и дальше штурмует по 2-3 тела
01.10.2025 10:37 Ответить
у підвалі
01.10.2025 10:52 Ответить
****** по полю бомбу. збс.
01.10.2025 10:28 Ответить
01.10.2025 10:29 Ответить
Не переймайтесь. Це не важливо, чи була там піхота. Головне-- це віра мас в невідворотню перемогу.
01.10.2025 10:31 Ответить
ну, і де там скупчення підарської піхоти?
у нам тих бомб як *********, що ми за піхотою полюємо на самолях?
01.10.2025 10:32 Ответить
Краще -по центру Білгорода такими бомбами. За Харків.
01.10.2025 10:33 Ответить
Диванний спецназ незадоволений. На бомбі не було зйомки великим планом щоб зафіксувати останні миті життя кацапні. Так що не рахується.
01.10.2025 10:49 Ответить
джентельменам вірять на слово - от тут мені карта і поперла (с)
01.10.2025 11:06 Ответить
"На бомбі не було зйомки великим планом"

ну раз не было, то к пехоте можно дописать пару самолетов, десяток танков и три ракетоносных крейсера
01.10.2025 11:02 Ответить
Дякуємо нашим пілотам. Дякуємо США.
GBU-62 - це американська 500-фунтова (приблизно 227 кг) керована авіабомба з комплектом JDAM-ER, яка перетворює звичайну бомбу на керовану за допомогою GPS/INS та оснащена планеруючим крилом для збільшення дальності польоту. Вона використовує фугасну боєголовку Mk-82, що дозволяє здійснювати точні удари з безпечної відстані, не потребуючи двигуна, оскільки вона планує до цілі після скидання з літака. А де наші керовані ракети? Невже простому мальчіку від наріду мало було шість років щоб профінансувати розбробку своєї ракети, більш нової і з більшою дальністю враження, чи міндічі проти?
01.10.2025 11:02 Ответить
він вам нічєго нє должєн - скільки разів він ще повинен це повторити?
01.10.2025 11:04 Ответить
Капець. На що витрачають дорогоцінні бімби. Як він взагалі туди підлетів за щільної ППО? В поле гатили, де дві людини просочились через лінію фронту? Піар наше все!
01.10.2025 11:17 Ответить
 
 