Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО

Пилот украинского самолета Су-27 попал высокоточным боеприпасом GBU-62 по месту скопления вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент попадания опубликована в соцсетях.

"Наша авиация пехоту бережет! Мощный Су-27 ВС ВСУ точным ударом GBU-62 превращает в фарш штурмовые группы врага", - отмечает в комментарии автор публикации.

