Прикордонники знищили чотири укриття разом з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по ворожих позиціях та військових РФ на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники рухалися у напрямку Сил оборони, але оператори дронів їх вчасно виявили.

В результаті бойової роботи знищено чотири ворожі укриття з особовим складом та окупанта, який намагався сховатися в лісі.

Відео бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

