Прикордонники знищили чотири укриття разом з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по ворожих позиціях та військових РФ на Курському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники рухалися у напрямку Сил оборони, але оператори дронів їх вчасно виявили.
В результаті бойової роботи знищено чотири ворожі укриття з особовим складом та окупанта, який намагався сховатися в лісі.
Відео бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.
