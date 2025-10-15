УКР
Прикордонники знищили чотири укриття разом з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по ворожих позиціях та військових РФ на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники рухалися у напрямку Сил оборони, але оператори дронів їх вчасно виявили.

В результаті бойової роботи знищено чотири ворожі укриття з особовим складом та окупанта, який намагався сховатися в лісі.

Відео бійці оприлюднили в офіційному телеграм-каналі.

Кацапів відправили до пекла наші воїнам , яким подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
15.10.2025 17:15 Відповісти
Пішли ********* до пригожина+кабздона!!!
15.10.2025 17:52 Відповісти
 
 