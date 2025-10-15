РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10124 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 585 11

Украинская свинья доедает российского штурмовика. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео, на котором беспилотник Сил обороны зафиксировал, как свинья "доедает" тело мертвого российского штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины иронично комментируют увиденное: "Если Бог не попустит, то свинья не укусит".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Дроны батальона FATUM разорвали в клочья 7 оккупантов. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20917) беспилотник (4412) уничтожение (8164)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби не потравилася тiєю гидотою...
показать весь комментарий
15.10.2025 18:58 Ответить
Свинці смачного...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:00 Ответить
А міг кабаньчик ще й трахнути кацапа,але гидко стало
показать весь комментарий
15.10.2025 19:05 Ответить
То вже відео 100+...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:07 Ответить
Выплюнь.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:07 Ответить
Зайві російські хромосоми свиня висирає. Про це ще Дарвін щось казав...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:09 Ответить
утєшеніє зєлі замість ударів фламінго, на які гроші ********?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:08 Ответить
Таке викладати не обов язково. Ліквідували, то й добре.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:14 Ответить
Виплюнь, ВИПЛЮНЬ НЕГАЙНО!
Ти бачь, яку каку жре.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:25 Ответить
Орк свинье не товарищ.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:28 Ответить
Українська свиня виявилася сильнішою за русіше швайн.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:35 Ответить
 
 