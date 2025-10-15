Украинская свинья доедает российского штурмовика. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео, на котором беспилотник Сил обороны зафиксировал, как свинья "доедает" тело мертвого российского штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины иронично комментируют увиденное: "Если Бог не попустит, то свинья не укусит".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

